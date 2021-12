Tutto il buono di Ortonuovo: materie prime di qualità da fornitori selezionati

Per ottenere un prodotto finito sano e gustoso, è fondamentale partire da una materia prima di alta qualità. Per questo Ortonuovo, azienda veronese, per le sue verdure di IV e V gamma si affida a produttori locali di fiducia e aziende agricole selezionate. «Per noi di Ortonuovo è fondamentale selezionare materie prime buone e di alta qualità per arrivare a un prodotto finito che sia buono e conforme a determinati standard», esordisce Andrea Scamperle, direttore generale di Ortonuovo. Da oltre 50 anni l’azienda veronese opera nell’ambito del commercio di frutta e verdura e da 25 anni produce vegetali di IV e V gamma, collaborando con fornitori locali e aziende agricole in grado di rispettare gli standard qualitativi richiesti.

Verdure genuine da fornitori verificati

Le verdure di Ortonuovo sono preparate in modo genuino, mantenendo inalterati profumi e sapori, proprio come vuole la tradizione culinaria italiana. L’assenza di conservanti fa sì che i prodotti mantengano inoltre le proprietà organolettiche e nutrizionali. «Dobbiamo sapere cosa compriamo e cosa ci occorre per un prodotto realmente “buono”. Sicuramente l’esperienza fa da padrona, ma negli anni abbiamo selezionato produttori che operano principalmente su Verona e provincia e ci forniscono le materie prime - continua Scamperle - Abbiamo stretto relazioni con alcune realtà agricole che hanno iniziato a produrre seguendo i nostri standard, mentre alcune referenze le produciamo noi». Inoltre, la selezione delle verdure avviene seguendo la stagionalità: ecco perché alcuni prodotti non si trovano in determinati periodi dell’anno, aspetto che da un lato può sembrare una mancanza, ma che a ben guardare è in realtà indice di freschezza, bontà e km zero del prodotto.

Ricerca e sviluppo sempre in corso

Le referenze dell’azienda vengono prodotte quotidianamente seguendo la ricetta con molto rigore, anche se non manca un’attenzione particolare alla ricerca & sviluppo: «Ci teniamo molto e investiamo in R&S sia per migliorare i cicli produttivi, sia per ricercare nuovi prodotti. Molte idee nascono dall’intuito del management, ma anche dal dialogo con i nostri dipendenti, che spesso propongono ricette nuove, o dal semplice confronto con fornitori, amici e più in generale con i nostri stakeholder».

