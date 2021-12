La Borsa della Spesa di Natale: per pranzi e cene non può mancare il carciofo

Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da Bmti (Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana di Natale. La "Borsa della spesa" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.

La Borsa della Spesa di Natale

Le rilevazioni di Bmti

Secondo i dati raccolti da Bmti, la settimana di Natale porta in dote una buona disponibilità di prodotto per le arance tarocco e le clementine. Alta richiesta, come da tradizione, per lenticchie, datteri e fichi secchi che rientrano in pieno nel menu delle Feste di fine anno. Grazie alle temperature rigide delle ultime settimane, ottima qualità per le cime di rapa. Prezzi alti, invece, per le cicorie a puntarelle, particolarmente richieste per i cenoni e i pranzi di Natale. Infine, non poteva mancare il carciofo, protagonista di diversi piatti tipici e disponibile con un buon rapporto qualità-prezzo.