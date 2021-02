Prugne della California a Dubai Presenza fissa al Gulfood

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 16:58

Una cesta di Prugne della California

, consorzio che riunisce 800 coltivatori e 28 confezionatori di Prugne della California, rinnova per il secondo anno la partecipazione a, la più grande fiera dedicata al mercato alimentare, che si svolgerà dal 21 al 25 febbraio 2021 presso il World Trade Center aCon più di 40.000 acri di frutteti coltivati nelle valli californiane di Sacramento e San Joaquin, lerappresentano il 40% del mercato mondiale delle prugne. Con uno stand dedicato nel padiglione americano all’interno del World Trade Center di Dubai, il California Prune Board potrà raccontare la qualità distintiva, i benefici nutrizionali e la versatilità delle Prugne della California.«Siamo felici di tornare a Gulfood in questo 2021. Nonostante ledettate dal periodo che stiamo attraversando, nel corso dell’ultimo anno abbiamo lavorato costantemente suidi tutto il mondo. Le Prugne della California sono infatti apprezzate a livello globale, un frutto perfettamente in linea con lache vede i consumatori sempre più attenti alla qualità del cibo e alle sue caratteristiche. Gulfood rappresenta per noi una grande momento di scambio e di relazione fuori dall’Europa», ha affermato, director of international marketing and communications di California Prune Board.All’interno delle attività di promozione a livello globale, il California Prune Board rinnova per il 2021 un’attività integrata die comunicazione anche in Italia, dove è stata rinnovata la partnership con il maître chocolatier, perfetto interprete del raffinato abbinamento del cioccolato con le Prugne della California. Inoltre, i marchi e i rivenditori hanno l'opportunità di utilizzare gratuitamente ildelle Prugne della California per la comunicazione sulle loro confezioni e siti web, al fine di aiutare gli acquirenti a scegliere prugne di qualità premium.«L’si conferma un mercato chiave per il Consorzio delle Prugne della California. Gli italiani consumano oltre mille tonnellate di Prugne della California ogni anno, leverso l’Italia sono inoltre in crescita nell’ultimo anno del +2% in valore, da agosto a novembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato molto incoraggiante che ci ha incentivato apiù occasioni di attività di sampling prodotto per i consumatori italiani nel 2021, in modo da allargare il nostro target di potenziali consumatori e proseguire nell’aumento del volume di vendita delle Prugne della California in Italia», ha concluso Ritson-Elliott.