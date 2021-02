Fruttagel scende in campo contro lo spreco alimentare

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 19:34

F

Stanislao Giuseppe Fabbrino

Fruttagel è socio fondatore del consorzio Almaverde Bio

Monitorare la giacenza in magazzino

aderisce al “” promosso dall’in occasione della(5 febbraio). Con l’adozione dell’e la sottoscrizione del punto dell’accordo, l’azienda di trasformazione agroindustriale ravennate rafforza ulteriormente il proprio impegno per una filiera più giusta e sostenibile.L’, applicata ai prodotti a marchio, consentirà ai consumatori di interpretare meglio il significato del Tmc (, indicato con la frase “”), invitandoli a verificare se i prodotti siano ancora consumabili dopo la data minima di conservazione, grazie alla presenza della frase “” e tre pittogrammi che consiglieranno di “”. Un’azione semplice e concreta per ridare centralità al consumatore e alle sue scelte e agire direttamente su una delle cause principali dello spreco : il 10% del food waste in Europa, infatti, deriva proprio da un’errata interpretazione delle etichette.«Aderiamo con convinzione al “” - sottolinea, presidente e amministratore delegato di Fruttagel - iniziativa cui va il merito di accendere i riflettori su un problema etico e ambientale su cui ogni soggetto della filiera agroalimentare è chiamato a dare il proprio contributo per costruire un. Abbiamo deciso di adottare l’per i prodotti a marchio, consorzio di cui Fruttagel è socio fondatore, eperché crediamo sia necessario ridare, supportandone scelte alimentari e di acquisto sempre più informate e consapevoli. Sottoscriviamo, inoltre, il punto relativo alla Fabbrica contro lo spreco impegnandoci ulteriormente ae mettendo a disposizione di Too Good To Go i nostri prodotti rimasti in giacenza in magazzino».AttraversoFruttagel infatti si impegna a monitorare ulteriormente la propria, soprattutto in riferimento ai prodotti che rimangono in giacenza in magazzino. Prodotti che, grazie all’accordo con Too Good To Go, potranno essere distribuiti ai consumatori attraverso le nuoveacquistabili tramite la app e ritirabili presso pick up designati. Le attività prenderanno il via entro giugno 2021 e coinvolgeranno anche Croce Rossa Italiana, cui saranno destinate parte delle risorse alimentari.Per informazioni: www.fruttagel.it