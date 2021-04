La Borsa della Spesa del 23 aprile. Carciofi, coviene quello romanesco

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 16:54

F

La Borsa della Settimana del 23 aprile

I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 23 aprile. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Prosegue la crescita di convenienza dellenonostante un leggero aumento di prezzo. Più stabilità, invece, per l'arrivo delle primesui mercati all'ingrosso le cui quotazioni si mantengono in linea con quelle del periodo. Passando al comparto ortaggi, si segnalano le performance dei, il cui prezzo in calo rende competitivo un maggiore assortimento di qualità. In calo costante le quotazioni dei(soprattutto la qualità romanesco). Andamento più maturo per i prezzi diche risentono di un aumento di produzione che ha fatto scendere i prezzi a fronte di una maggiore disponibilità.