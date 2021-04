La Borsa della Spesa del 30 aprile. È arrivato il momento dei meloni

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 14:53

F

La Borsa della Spesa del 30 aprile

I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 30 aprile. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Nonostante l'ultima settimana di aprile sia all'insegna di un meteo che sembra quello novembrino, le evidenze del mercato ortofrutticolo all'ingrosso raccontano che la bella stagione è arrivata. A testimoniarlo, i primiche occupano i banchi dei vari mercati. Continuando sul segmento frutta, si registrano ancora prezzi elevati rispetto alla media del periodo per le. Passando alla verdura, Bmti segnala prezzi in leggero aumento per i, in particolare quello rosso. In calo, invece, gliche diventano un prodotto concorrenziale vista l'alta qualità della produzione in questo periodo. Infine, prezzi contenuti per le