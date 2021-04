Frutta e verdura, cambio di stagione Prezzi su per primizie e biologico

Primo Piano del 05 aprile 2021 | 05:00

Frutta e verdura, come cambiano i prezzi

Le quotazioni risentono del cambio di stagione

L'ultima coda del gelo impatta sui dati di marzo

Apo Fruit: differenziare per essere resilienti

Kiwi ancora da cogliere

Biologico? Il trend inizia a farsi sentire

Patate: dal Fucino 430mila quintali nell'ultimo anno

Patate appena raccolte

è ufficialmente iniziata e comincia ladei prodotti ortofrutticoli presenti sul mercato. Come riporta l’analisi di(Borsa merci telematica italiana), i dati del mese di febbraio presentano il primo shift verso l’aggiornamento delle referenze.Nel comparto degli, per esempio, la domanda si è mantenuta su livelli elevati e, in coincidenza con il periodo di maggior produzione del prodotto nazionale, non si sono rilevati grandi variazioni di prezzo (eccetto che per le clementine: +35,2%). L’arrivo delle varietà tardive come Hernandiana, Orri e Nadorcott – soprattutto da Israele e Spagna - hanno spinto in alto leI prezzi per laa breve e lunga conservazione hanno avuto andamenti nel complesso stabili. Tra i frutti a breve conservazione laha registrato un forte aumento mensile (+64%), determinato sia dall’aumento della domanda favorito dalle condizioni climatiche che hanno anticipato di qualche settimana l’arrivo della primavera, nonostante l’incremento della produzione, sia dall’entrata della cultivar Sabrosa, con quotazioni su livelli più elevati rispetto allo scorso anno.L’aumento della produzione diall’inizio del mese di febbraio ha fatto sì che i prezzi di tutte le varietà tornassero su livelli medi rispetto al periodo (-24,3%) dopo il picco di prezzi registrato a gennaio. Tale decremento si è tuttavia arrestato con ladi metà febbraio. Stessa tendenza ha caratterizzato anche i prezzi delle. Infine, la diminuzione dei prezzi delleè da attribuirsi all’allungamento della campagna di vendita delle zucche lunghe Violina a prezzi contenuti. Al contrario, lo scorso anno in questo periodo era presente sul mercato soprattutto la varietà tonda Delica, prodotto tipicamente caratterizzato da quotazioni più elevate.Entrando maggiormente nel periodo primaverile e pasquale con i dati di, nella terza settimana del mese di marzo, i prezzi medi all'origine di gran parte deglisia in pieno campo che in coltura protetta hanno mostrato un incremento, in virtù di una offerta che a causa delle basse temperature è risultata in calo cui è corrisposta una maggiore richiesta. In, solamente le quotazioni medie deia fronte di uno standard qualitativo non sempre adeguato. Prime contrattazioni per le patate novelle siciliane per le quali la presenza sui mercati di merce di provenienza estera esitata a prezzi competitivi ne ha limitato le vendite.Per quanto riguarda la frutta, l’ultima settimana di marzo ha registrato un tipico incremento rispetto alla. Agevole il collocamento per le fragole a fronte di una offerta che, complice il brusco calo termico, è risultata contenuta ma a cui è corrisposto l'interesse della domanda.Occasioni da sfruttare per, cooperativa di primo grado di produttori agricoli organizzati per la commercializzazione diretta delle produzioni che conta circa 3.200 produttori da tutte le principali aree produttive italiane; dalla Sicilia al Trentino. «Essendo cosìseguiamo un po’ tutte le produzioni: si va dall’orticolo della Sicilia agli agrumi calabresi, poi le fragole e l’uva della Basilicata tutte le produzioni estive e autunnali-invernali come le mele del trentino», racconta il direttore commercialeUnache ha permesso all’azienda di superare le difficoltà del 2020. «Se da un lato abbiamo subito le problematiche sanitarie, dall’altro siamo riusciti a metterci a regime abbastanza velocemente tanto che l’azienda ha chiuso i conti dell’anno con un segno positivo», aggiunge Zanelli. Insomma, i fatturati hanno tenuto e in alcuni casi migliorato la propria performance anche a livello di prezzo come nel caso di kiwi, ciliegie, pesche, susine e albicocche.Ma è sulche punta l’azienda: «Il 25-30% dei nostri produttori utilizza metodi sostenibili e che puntano al prodotto bio. Per la sua commercializzazione, la cooperativa utilizza lo spin offche, nel corso degli ultimi anni, è arrivata a pesare un terzo del volume di affari del gruppo. L’idea è quella di mettere a frutto una competenza sviluppata fin dagli anni ’90 per andare incontro alle nuove tendenze dialla ricerca di prodotti confezionati, maggiore attenzione alla sostenibilità e alla qualità. Quest’ultima da intendersi come prodotti Made in Italy e a valore nutrizionale aggiunto», conclude Zanelli.Stessa cosa si può dire per, azienda attiva nel mercato ortofrutticolo di Firenze che commercia un’ampia varietà di prodotti freschi rivolgendosi a una pluralità di canali che vanno dalla grande distribuzione all’(segmento che ha perso fino al -80% di fatturato) nell’intento di differenziare quanto possibile lo sbocco della merce. «Da quando è iniziata la pandemia, abbiamo portato avanti il nostrocon grande etica e applicazione. Abbiamo sempre garantito la presenza di tutti i prodotti richiesti, con qualche problema di aumento dei prezzi nei soli primi mesi dell’emergenza a febbraio-marzo 2020 quando la raccolta e l’avevano subito una battuta d’arresto», racconta, amministratore delegato della società fondata nel 1928.Diverso, invece, il discorso per il biologico che rappresenta ildel momento: «Abbiamo registrato una maggiore richiesta da parte dei nostri clienti, anche nei canali extra-Gdo. Certo, rispetto alle possibilità, si tratta ancora di una domandame negli ultimi 7-8 mesi si è delineata in modo più chiaro anche per produttori e grossisti», racconta Baccini. Nel caso in cui la domanda dovesse accelerare ulteriormente, Primiziexpress partirebbe già in pole position: «L’azienda è impegnata direttamente nella produzione di patate in Toscana. Abbiamo produzioni locali e a Km Zero. Tutte a bassissimo impatto ambientale per rispettare idelle varie denominazioni e della Gdo», conclude Baccini.A proposito di, i dati Ismea di fine marzo rivelano che, con qualche settimana di ritardo rispetto alla precedente stagione, ha avuto inizio la campagna di commercializzazione delle. I limitati quantitativi affluiti sui mercati, complice la presenza di merce estera esitata a prezzi concorrenziali, ha riscosso scarso interesse da parte della domanda. Le quotazioni di esordio, tuttavia, si sono posizionate sugli stessi livelli registrati lo scorso anno.Mercato regolare per il prodotto in, come quello prodotto e distribuito dalnato nel 2017 e arrivato, nell’ultimo anno, a 430mila quintali prodotti per un aumento del +30%. «I nostri soci, oltre 300, hanno magazzini idonei per la conservazione del prodotto che così può allungare la sua presenza sul mercato fino ad aprile-maggio dopo l’inizio della raccolta a settembre», spiega il direttore. Particolarmente apprezzata per le sue proprietà organolettiche, derivanti dalla singolare coltivazione nei pressi del lago prosciugato dela 800 metri di altitudine, la Patata del Fucino Igp trova il suo principale sbocco nel canale Gdo: «I soci del Consorzio sono riconoscibili sugli scaffali grazie alunico che certifica la provenienza e le proprietà del prodotto. Parallelamente, però, ci rivolgiamo anche all’industria di trasformazione e all’Horeca. Complice la crisi e la chiusura deiquest’ultimo canale rappresenta ancora una piccola, ma i contatti sono avviati per quando si innescherà la ripresa», afferma Nucci.Il vero impegno, al momento, è quello verso la: «Negli anni, anche grazie al nostro socio maggioritario,, abbiamo promosso la produzione e le proprietà della Patata del Fucino Igp a scuola e online tramite diversi webinar. Inoltre, in collaborazione con, partecipiamo alle attività del World Food Programme delle Nazioni Unite», conclude Nucci.