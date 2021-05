Frutta e verdura, prezzi alle stelle? Le bancarelle sembrano vie di lusso

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 15:46

I

Caro prezzi alle bancarelle?

A rimetterci è sempre il cittadino consumatore

La Borsa della Spesa del 14 maggio

La Borsa della Spesa del 14 maggio

l decano e memoria storica dei cronisti milanesiParliamo di bancarelle di un mercato rionale milanese». Ecco, la scusa dell'E nemmeno il maltempo.Fossero bancarelle in via della Spiga ... Ma nemmeno quelle, perché a. Lunghi mesi di mancati introiti,le attese dei ristori e le promesse di una ripresa graduale non possono far ritoccare sempre all'insù la merce al. In teoria, piu accessibile e che dovrebbe offrire prodotti del territorio.Anche perché. Per acquistare una primizia stagionale non serve entrare in una gioielliera. Insomma, l'appello al buon senso vale per tutti visto che stiamo per superare la fase più critica della pandemia grazie ai vaccini.Ma se al mercato sotto casa le cose stanno così, che succede nel mercato ll'ingrosso? A registrarlo è la Borsa della Spesa di Bmti (Borsa merci telematica italiana) con la consueta Borsa della Settimana relativa al 14 maggio. A spiccare è l'aumento dei quantitativi di melone made in Italy, proveniente dalla Sicilia con un grado zuccherino di qualità. Si stabilizza il rapporto qualità-prezzo per le fragole che nelle scorse settimane avevano aumentato la quotazione ora in linea grazie all'aumento della produzione (disponibili le prime fragole coltivate all'aria aperta). Per quanto riguarda gli ortaggi, prezzi stabili e inferiori alla media per peperoni, melanzane e zucchine. Continua la produzione degli asparagi, con prezzi su livelli nella media rispetto al periodo. In diminuzione, invece, i quantitativi dei radicchi con conseguente aumento delle quotazioni. Ormai l'inverno è alle porte.