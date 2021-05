La Borsa della Spesa del 21 maggio. Le fragole ora vengono dal nord

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 12:49

F

La Borsa della Spesa del 21 maggio

Le evidenze della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata darelativa alla settimana del 21 maggio. Laè il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Arrivati alla terza settimana di maggio e lasciandosi alle spalle gli effetti delle gelate di fine aprile, le produzioni ortofrutticole si avviano sempre più verso un deciso cambio di referenze. A contribuire è l'inizio della campagna delle angurie siciliane, in particolare la varietà baby; segno che l'estate non è poi così lontana. Rimanendo sul comparto frutta, sono le fragole le vere regine anche se cambia la loro provenienza: giunta al termine la campagna nel sud Italia, tocca alle coltivazioni del nord. Passando alla verdura, si segnalano prezzi stabili per gli asparagi grazie a una produzione e un approvvigionamento regolare. Ottimo rapporto qualità prezzo anche per i finocchi e la cipolla rossa di Tropea, di cui è aumentata la disponibilità.