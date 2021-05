La Borsa della Spesa del 26 maggio Dalla Puglia, le prime ciliege

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 17:00

La Borsa della spesa del 26 maggio

Le evidenze della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata darelativa alla settimana del 21 maggio. Laè il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Quest’anno,. La Borsa della Spesa di questa settimana sui dati rilevati nei mercati all’ingrosso appartenenti alla rete di imprese Italmercati, vede in cima alla classifica proprio loro. La forte richiesta è giustificata anche da. Il clima ancora fresco che sta accompagnando questa primavera non ha accelerato i tempi di maturazione del prodotto, determinando una produzione ancora abbondante. Inoltre, si è verificato un prolungamento di una buona varietà invernale accompagnato, ormai, da una buona qualità primaverile che aumenta la disponibilità di prodotto nei mercati.Per quanto riguarda le altre referenze, è iniziata la campagna di raccolta delleRestando sempre sul comparto frutta, da sottolineare anche l'aumento dei quantitativi delle, con prezzi quindi in leggero calo. Passando alla verdura, si registra un ottimo rapporto qualità-prezzo per gli, mentre ipresentano quotazioni a livelli più bassi rispetto a quelle dello scorso anno.