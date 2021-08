Sipo a tutto pomodoro: nuovo packaging e più comunicazione

Una serata all’insegna del divertimento e ... degli ortaggi. Il 4 agosto, presso il noto Ristorante Darsena Somar Lungo, sito nello Yacht Club di Rimini, si è svolta la presentazione di Sì-pomodoro. A organizzarla è stata l’azienda Sipo, storica azienda agricola a conduzione familiare che dagli anni ’50 segue la filosofia di valorizzare l’ortofrutta italiana rispettando l’ambiente, la stagionalità e la vera nutrizionalità.

Massimiliano Ceccarini durante l'evento Sì-pomodoro

Le novità di Sipo: nuovo packaging e più comunicazione

Sul palcoscenico adibito per l’occasione si sono susseguite personalità istituzionali e dipendenti dell’azienda ma uno su tutti il general manager Massimiliano Ceccarini che ha salutato gli ospiti e ha spiegato in che direzione sta andando l’azienda così da illustrare il nuovo design grafico del marchio e facendo percepire come la comunicazione di un prodotto sia fondamentale in questo preciso momento storico; se poi il tutto garantisce anche la qualità che Sipo da sempre conferma allora è tutto più piacevole e allettante.

Il focus della serata è stato appunto sul pomodoro e si è giocato con la metafora del gioiello, alias il pomodoro visto come un vero e proprio diamante. Le forme dei datterini e dei ciliegini vanno a braccetto con un packaging ricercato che vuole essere proposto come prodotto di tendenza, travel size e ottimo per la salute.

Una cena a base di ... pomodoro

L’originale cena che ha chiuso la serata ha visto alternarsi un ottimo Bloody/Virgin Mary, delle focacce pomodorini e porri, spiedini di mozzarella, pomodorini e basilico, una degustazione dei pesti Sipo (al finocchio, al radicchio e funghi, al sedano, alla zucca gialla, al basilico e topinambur ecc..), una paella di pesce e carne e un sorbetto al pomodoro e menta, inutile sottolineare che il pomodoro utilizzato e gli ortaggi erano tutti a marchio Sipo. Una piacevole serata che ha sottolineato la grande capacità di un’azienda leader nella Gdo che punta all’eccellenza qualitativa e alla varietà di produzione coinvolgendo e stimolando i collaboratori a far sempre meglio, perché è solo insieme che si può volare in alto.