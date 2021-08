La Borsa della Spesa del 6 agosto: è l'ora dell'uva da tavolo

Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da Bmti (Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 6 agosto. La "Borsa della spesa" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.

La Borsa della Spesa del 6 agosto

Le evidenze della settimana

Per quanto riguarda la prima settimana di agosto, le evidenze di Bmti rilevano un aumento dei quantitativi dell'uva da tavola, soprattutto nella varietà Bianca Italia. Prezzi in calo per angurie e meloni che rappresentano le referenze stagionali per antonomasia. Sempre in termini di stagionalità, da segnalare il termine della campagna delle fragole in Trentino che, di fatto, conclude la presenza della referenza sui mercati ma con prezzi contenuti. Passando agli ortaggi, si registra un buon equilibrio fra prezzo e qualità per le carote mentre diminuiscono i prezzi dei peperoni in quanto aumentano i quantitativi disponibili (in particolare per la varietà Corno di Bue).