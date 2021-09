La Borsa della Spesa del 17 settembre: arrivano le pere

Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da Bmti (Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 17 settembre. La "Borsa della spesa" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.

La Borsa della Spesa del 17 settembre

Le rilevazioni della settimana

Per quanto riguarda la terza settimana di settembre, le rilevazioni delle piazze all'ingrosso di Bmti segnalano quantitativi in aumento per le pere nazionali, con un buon livello di qualità, che progressivamente arriveranno sugli scaffali della distribuzione con l'avvicinarsi del periodo autunnale. Parallelamente, giungono a fine campagna di raccolta meloni e angurie, due dei frutti dell'estate. Al loro posto, iniziano a farsi largo le prime mele raccolte nelle pianure del Belpaese. Infine, per quanto riguarda gli ortaggi, si segnalano quotazioni ancora in aumento per il pomodoro datterino mentre le patate, a causa del forte caldo estivo, rallentano a livello quantitativo.