La Borsa della spesa del 24 settembre: è arrivato l'autunno con noci e castagne

Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da Bmti (Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 24 settembre. La "Borsa della spesa" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.

La Borsa della Spesa del 24 settembre

Le evidenze della settimana

L'autunno è iniziato. Non solo sul calendario, ma anche nei mercati all'ingrosso monitorati da Bmti. A dimostrarlo, è l'arrivo delle prime castage di cui è partita la raccolta in Campania e Piemonte. Stessa cosa per le noci fresche. Prosegue regolare la campagna dell'uva da tavola, soprattutto quella siciliana e pugliese disponibili in buona qualità. A salutare sono le pesche e le nettarine che concludono il proprio ciclo stagionale. Per quanto riguarda gli ortaggi, si segnala una normalizzazione dei prezzi dei cetrioli.