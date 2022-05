Dal frullato proteico al pomodoro sostenibile: tutto l'universo di Conserve Italia

Ci sono il frullato proteico Valfrutta e Yoga Combì, mix da bere con frutta secca, la passata biologica e la polpa di pomodoro Valfrutta Green con packaging eco-sostenibili, la polpa Cirio climate neutral a emissioni zero per il mercato britannico, le nuove zuppe pronte Jolly Colombani a base di legumi, le fantasie di mais Buonmix Valfrutta. E ancora la gamma di succhi Yoga Optimum senza zuccheri aggiunti e il succo Derby Blue Difesa per i bar, con vitamine e zinco che aiutano a proteggere l’organismo.

Queste le novità presentate a Cibus da Conserve Italia, cooperativa che raggruppa circa 14mila soci agricoltori e sotto la sua ala riunisce marchi simbolo della filiera agroalimentare italiana: Cirio, Valfrutta, Derby, Yoga e Jolly Colombani.

Conserve Italia a Cibus 2022

Conserve Italia realizza 3.500 referenze vendute sia sul mercato interno sia in altri 70 Paesi nel mondo. A fare il punto sul momento che sta vivendo la cooperativa è Gabriele Angeli, direttore marketing. «Le problematiche legate ai passati lockdown e ora alla guerra si sentono - ha specificato - Il nostro andamento è però positivo, soprattutto per quanto riguarda il segmento del fuori casa. Gli italiani hanno voglia di consumare e tornare alle loro abitudini».

Gabriele Angeli