Madama Oliva, innovazione e sostenibilità per 45 Paesi nel mondo

Fondata nel 1989 a Carsoli (AQ), Madama Oliva è un punto di riferimento nel settore delle olive fresche confezionate, con un fatturato di circa 41 milioni di euro nel 2021 e una quota export del 50% in 45 Paesi di destinazione. A Cibus presenta diverse novità, sia per la Grande distribuzione, mercato di riferimento, sia per l'Horeca.

Madama Oliva, quante novità a Cibus!

La prima novità portata da Madama Oliva alla fiera di Parma strizza l'occhio all'ambiente. Si tratta infatti dalla nuova linea Freschissimi Eco, caratterizzata da sette diverse referenze con confezioni sempre più sostenibili, interamente riciclabili e prodotte da materie prime riciclate, che consentiranno una riduzione della plastica pari al 70% rispetto alle precedenti versioni. Il rivestimento esterno è in carta derivata da foreste certificate, mentre quello interno, in Pet, è separabile per uno smaltimento più facile. Il film di copertura della vaschetta consente infine di richiudere la confezione per garantire la freschezza delle olive.

«La linea è pensata per la gastronomia nella Gdo - ha specificato Sabrina Mancini, direttrice marketing dell'azienda - A Cibus presentiamo poi la nostra linea di patè e hummus di lupini, una novità sul mercato italiano. Per il mercato estero abbiamo invece dei sughi pronti in vasetti di vetro, che si rivolgono a chi cerca il made in Italy».

Madama Oliva guarda poi anche all'Horeca, un canale nuovo per l'azienda, con formati pensati appositamente per la ristorazione.

Sabrina Mancini