Due nuovi gusti ed aggiornamenti nel mercato asiatico per Menz&Gasser

Menz&Gasser offre un servizio esclusivo dedicato alla ricerca, creazione, sviluppo e produzione di semilavorati innovativi e distintivi, sia dolci che salati, a base di materie prime selezionate, come frutta o verdura, anche provenienti da agricoltura biologica o con certificazione Fairtrade. L’approccio altamente flessibile che accompagna il cliente in ogni fase, dall’idea fino al confezionamento, è un valore aggiunto distintivo, che consente di mantenere minimi d’ordine contenuti, ma anche di garantire consegne di quantitativi elevati in tempi estremamente rapidi.

Presente al Sigep, l'azienda ha presentato i nuovi prodotti per il 2023: «La linea Chef Professional è una linea dedicata ai professionisti, in sostanza il pubblico a cui ci rivolgiamo. In riferimento a questa nuova linea abbiamo due nuovi gusti: il fico e i marroni - ha svelato Maurizio Gianera, responsabile export dell'azienda. Sono scelte apposite per ampliare la linea di gusti visto il successo che sta avendo. È una linea nuova che abbiamo presentato un anno e mezzo fa, con un packaging particolare. Abbiamo voluto favorire un innovazione in termine di dimensione affinché l'utente che lo va a utilizzare possa variare da un albergo fino ai laboratori più piccoli. Visto il successo, grazie alle sue caratteristiche, stabile nel forno ma anche adatto per una farcitura, abbiamo esteso la linea con questi nuovi».

Il mercato in Asia

«Siamo molto contenti - ha proseguito Gianera. Menz&Gasser vuole mettere un altro tassello nell'assortimento per quanto riguarda il mondo della pasticceria». Ma importanti novità riguardano anche il mercato asiatico, grazie alla sede presente in loco: «Ad oggi stiamo lavorando e producendo il prodotto per il mercato in Asia. Se prima facevamo un business B2B, adesso abbiamo deciso di allargare la gamma e passare ad un prodotto che possa essere utilizzato anche direttamente, tanto dal consumatore finale tanto da eventuali grossisti. Ora li produciamo anche in loco, da Kuala Lumpur fino alla Cina».

