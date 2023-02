 Agribologna le novità del Gruppo: tra sangria e cocco “completamente pelato”

Agribologna è una cooperativa di produttori agricoli. Opera nel settore dell’ortofrutta per valorizzare le produzioni degli agricoltori associati. La sede sociale è a Bologna in via Paolo Canali all’interno del CAAB, il Centro agroalimentare bolognese, mentre l’impianto di produzione “Fresco Senso” per la “quarta gamma” di frutta è a San Pietro in Casale (Bo). La base sociale è composta da circa 110 aziende socie ubicate in nove regioni: dal Trentino Alto Adige, alla Sicilia, passando per Lombardia, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Calabria. Le aziende socie coltivano frutta ed ortaggi, sia con il sistema tradizionale e sia quello certificato bio. Ognuna di loro organizza e controlla il proprio processo produttivo sulla base di una programmazione concordata annualmente con Agribologna.

Le novità del Gruppo Agribologna con il brand “Fresco Senso”

«Il Gruppo Agribologna - racconta il direttore commerciale Massimiliano Moretti - è una delle più significative realtà italiane di settore. Ha un fatturato che si aggira sui 240 milioni di euro. 3.500 ettari di superfici coltivate, 35.000 metri quadri di magazzini refrigerati, 106 soci e 220 dipendenti. Fiore all’occhiello del Gruppo è lo stabilimento di San Pietro in Casale, espressamente dedicato alla frutta “pronta da mangiare”». Infatti lo stabilimento di produzione “Fresco Senso” è da sempre all’avanguardia. Inaugurato nel 2009 è stato rinnovato e potenziato nel 2018 con l’obiettivo di raddoppiare la produzione.



«Lo stabilimento di San Pietro in Casale - continua Moretti - è sempre stato all’avanguardia e dopo i lavori del 2018 lo è ancora di più. Nella struttura lavorano 100 persone ed i 4.000 metri quadri dedicati al ciclo di lavorazione sono caratterizzati dalle più avanzate tecnologie, anche in campo ambientale, a partire da sanificazione, sbucciatura e taglio della materia prima, fino al confezionamento e alla consegna, gestita da Conor, una società che fa parte del Gruppo Agribologna. I più attenti processi di lavorazione, uniti ai rigidi controlli organolettici, garantiscono un prodotto sicuro, già tagliato e pronto al consumo, per le oltre 60 referenze di Fresco Senso».

Il direttore commerciale Massimiliano Moretti

Presentate le ultime novità del gruppo

A Marca 2023 il Gruppo ha presentato le sue ultime novità, con i brand “Fresco Senso” e “Questo l’ho fatto io”. Per il primo, nella Linea Spezial, sono stati lanciati due nuovi ‘Mix per Sangria’, espressamente pensati per il periodo estivo. Il Mix per Sangria rossa, con mela, arancia, lime e pesca nettarina e il Mix per Sangria bianca con lime, arancia, pesca nettarina e frutti di bosco (lamponi, more e mirtilli). Inoltre sugli scaffali della GDO è in arrivo il “Cocco completamente pelato”, in vaschetta da 100 grammi. La pelatura rende il cocco più gradevole alla vista, ma soprattutto al palato, poiché viene del tutto eliminata la parte più legnosa del frutto.

Novità anche per quanto riguarda le ‘Vellutate di frutta’ della Linea Osè, un prodotto lanciato nel 2021. Oggi, per venire ancora più incontro alle richieste dei consumatori, nel packaging è stato inserito un cucchiaino, 100% di carta, per rendere ancora più immediato e semplice gustare le vellutate, in ogni momento della giornata.

Le Clemetine “Questo l’ho fatto io” a residuo zero

“Questo l’ho fatto io” è un altro brand del Gruppo Agribologna. Il nome deriva dal fatto che sulla confezione compare la foto del produttore, che ci mette la faccia e che conferma che la frutta, le erbe aromatiche e gli ortaggi freschi contenuti nella confezione sono stati raccolti a mano, nel pieno della loro stagionalità, selezionando la qualità migliore per fornire ai consumatori il massimo della loro bontà e salubrità alimentare.

In fiera sono state presentate, in anticipo sulla prossima campagna di raccolta, le Clementine ‘Questo l’ho fatto io’, a residuo zero del produttore socio Francesco Vecchio di San Ferdinando (Rc) la cui famiglia coltiva questo frutto da generazioni in una terra particolarmente per questa coltura che richiede terreni di medio impasto, con un contenuto di limo ed argilla inferiore al 60% e un contenuto di calcare non superiore al 15%.

Consorzio Agribologna - Società Cooperativa Agricola

Via delle Viti, 16, 40127 Bologna (Bo)

Tel. 0519941111