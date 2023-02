Cipolla Rossa di Tropea Igp protagonista con “Calabria Straordinaria”

Il brand Calabria Straordinaria ha preso parte con uno stand con il claim «Raccontiamo memoria, custodiamo futuro» all'evento Identità Golose, che si è svolto a Milano dal 28 al 30 gennaio. Obiettivo della partecipazione per la Regione Calabria è stato quello di promuovere al target internazionale l’importante paniere locale di produzioni agroalimentari, tra cui la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e, attraverso esso, le esperienze e le emozioni di una terra identitaria e distintiva, inedita e inesplorata. A raccontare l’incontro tra tradizione ed innovazione, binomio tra i punti di forza del brand Calabria, attraverso ricette e degustazioni, sono stati uomini e donne, artigiani del gusto, pluripremiati chef e ambasciatori dei sapori della cultura calabrese, apprezzata in tutto il mondo. Accogliente e ospitale, lo stand dedicato alla Calabria è stato un vero e proprio spazio emozionale e una finestra aperta sulla bellezza della biodiversità della regione.

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Una Calabria diversa dai soliti stereotipi: autentica e genuina

La stessa cura è stata utilizzata per gli ingredienti che hanno composto la dispensa: ingredienti e icone dell’agroalimentare, prodotti certificati Dop e Igp e vini ad accompagnare la Calabria Straordinaria a tavola. «La nostra terra - ha commentato Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura - era presente con orgoglio, forte delle sue eccellenze agroalimentari e del talento dei suoi figli, chef rinomati a livello internazionale e ora anche ambasciatori delle ricchezze calabresi e simbolo della narrazione di valori e risorse che raccontano di una Calabria diversa dai soliti stereotipi, quella autentica e genuina che il mondo, proprio attraverso i prodotti di qualità e la buona tavola, sta dimostrando di apprezzare sempre più, conoscendone e ammirandone ogni giorno di più anche la storia, le bellezze culturali, le nobili tradizioni».

Esaltare i veri punti di forza della Calabria

Per valorizzare le eccellenze della Calabria è intervenuto anche Rosario Varì, assessore regionale allo Sviluppo Economico che ha dichiarato: «Come già in occasione di Artigiano in Fiera ci si muove sinergicamente per esaltare al meglio e presentare in maniera adeguata al mondo i veri punti di forza della Calabria, assi portanti di una crescita che segue le direttrici della valorizzazione di risorse e talenti tutti con radici rigorosamente calabresi, secondo un modello di sviluppo endogeno che rompe, anche idealmente, un vecchio schema di dipendenza da aiuti e fattori esterni, proponendone uno nuovo e diverso, sostenibile e possibile».