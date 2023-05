La gamma Grigliate Service di Bonduelle porta in tavola l'estate

Bonduelle Food Service presenta la gamma Grigliate Service. Si articola in Melanzane, Zucchine, Peperoni, Cipolle rosse, Peperoni Julienne, Tris di Verdure e Zucca. Questa gamma si avvale del protocollo di produzione Service adottato da Bonduelle Food Service su alcune linee di prodotto, grazie al quale le verdure possono essere utilizzate anche a freddo, solo scongelandole e senza bisogno di rigenerazione, garantendo la massima sicurezza alimentare.

Julienne di Peperoni alla menta, mandorle e olive

Piatti veloci e freschi

L’impiego delle Grigliate con protocollo Service risulta particolarmente vantaggioso nel periodo estivo per la preparazione di piatti veloci e freschi con ingredienti che non necessitano di essere scaldati. Basti pensare all’attività di catering, banqueting e dei bar e ai diversi momenti di consumo che propongono durante la giornata, dalla colazione all’after dinner, passando per le pause pranzo e gli aperitivi.

Total Green Burger

Un'attenzione particolare al food cost

Grigliate al naturale, le verdure sono cotte con una tecnica speciale che garantisce risultati eccellenti nel rispetto del colore, del gusto e della consistenza. Il sapore è intenso e il prodotto assicura un’alta resa e nessun rilascio di acqua. I prodotti offrono tutti i vantaggi di praticità e velocità con un significativo risparmio di tempo e risorse e una riduzione degli sprechi, tutti elementi che influiscono in modo positivo sul food cost. Le Grigliate offrono anche un’alta versatilità per creare ricette adatte ai diversi momenti di consumo. Sono alleate preziose per panini, sandwich, focacce, insalate, finger food e per tante altre ricette e ispirazioni presenti nello “Speciale Bar” di Greenology. Con Greenology, l’arte della cucina a base vegetale, Bonduelle Food Service mette a disposizione del mondo della ristorazione la sua esperienza nel mondo vegetale e la sua cultura culinaria per sfruttare appieno le potenzialità di questa cucina, in linea con le moderne tendenze alimentari, che guardano a piatti plant based, gustosi, sani e sostenibili.

Piada con Peperoni grigliati, cipolle rosse e crescenza

Tante ricette per soddisfare la clientela

Tra le ricette estive fresche e veloci da preparare con la gamma Grigliate Service la Julienne di Peperoni alla menta, mandorle e olive, la Piada con Peperoni grigliati, cipolle rosse e crescenza, la Pinsa con Verdure grigliate, hummus di lenticchie, bufala e pomodorini, il Total Green Burger.

www.bonduellefoodservice.it