Bonduelle presenta il nuovo mix rivoluzionario Lattughino&Datterini

Bonduelle, azienda leader del mercato di IV gamma, amplia la gamma “Carta delle Insalate” e lancia una grande innovazione. Si tratta della varietà Lattughino&Datterini, l’unica referenza sullo scaffale di quarta gamma con pomodorini datterini e insalata già lavati e imbustati per offrire un prodotto semplice ma al contempo rivoluzionario, cavalcando il trend consolidato degli abbinamenti culinari. Da sempre Bonduelle propone prodotti sani, gustosi e sostenibili capaci di rispondere alle esigenze dei consumatori, e il nuovo mix ne è l’esempio: secondo una ricerca condotta dall’azienda, infatti, il 49% dei rispondenti dichiara di aggiungere i pomodorini all’insalata. Un prodotto, dunque, che unisce i sapori più amati per offrire gusto e versatilità: la nuova referenza Lattughino&Datterini, disponibile in pack da 140g e composta per 80g da lattughino verde e per 60g di pomodori datterini dolcissimi, rappresenta la soluzione perfetta per creare abbinamenti ideali per tantissime ricette a base di pesce e non solo.

La nuova referenza di Bonduelle, Lattughino&Datterini

Lattughino&Datterini di Bonduelle, un occhio alla sostenibilità

Prodotti che fanno bene alla salute delle persone, ma anche del pianeta: tutte le referenze “Carta delle Insalate” sono dotate di packaging riciclato e riciclabile con tecnologia Mass Balance. Le confezioni sono infatti realizzate in R-PP (Recycled Polypropylene), un materiale plastico derivante da una miscela che utilizza plastica riciclata insieme a platica di origine fossile, che viene ridotta del 30%, garantendo le medesime prestazioni e mantenendo la qualità del prodotto. Da sempre, Bonduelle, investe in ricerca e sviluppo lanciando sul mercato di quarta gamma referenze convenience, differenzianti, capaci di intercettare un bisogno di contenuto in servizio sempre più alto da parte dello shopper. La presenza del datterino già lavato in busta rappresenta l’abbinamento perfetto preferito dai consumatori, in una soluzione veloce e di qualità, che permette di racchiudere la combo ricercata in un singolo atto d’acquisto.

