Bollita, arrosto, fritta o stufata: la rutabaga, versatile in cucina

Pubblicato il 21 febbraio 2021 | 07:24

ualcuno la chiama “”, altri (soprattutto in Québec) “”,espressione un tempo usata in Francia che sembra antecedente al suo nome attuale, dato che la si ritrova nel 1798 nel dizionario dell’Académie Française. Laè unaperché viene solitamente raccolta in autunno e conservata per tutto l’inverno come le patate. Un alimento poco conosciuto e spesso confuso con la rapa, sembrerebbe che sia nato da unLe sue, per quanto nell’ortaggio è presente dalla fine del ‘700. Ancora oggi lo si trova spesso in accompagnamento al tradizionale insaccato della cucina scozzese, haggis, a base di interiore di pecora. Oggi la rutabaga viene. La sua esistenza non è riportata nei libri prima del 1620, anno in cui Gaspard Bauhin, botanico svizzero, ne redige una descrizione dettagliata. Anche in Italia è stata coltivata e mangiata per secoli, soprattutto durante la guerra.È undalla forma di una grossa rapa, la parte superiore è violacea, mentre il resto del prodotto è giallo, così come la polpa. Il suo(cavolo, cavolfiore, broccolo, ma anche l’orientale pak choi). Sia lache le foglie verdi sono commestibili, sebbene la radice sia la parte preferita. Dal sapore di nocciola, povera di calorie, la polpa ha un elevato contenuto di fibre e un concentrato di sali minerali e di vitamine soprattutto del gruppo B e C.Si può mangiare, tagliata molto sottile e unita ad altre verdure in insalata. La soluzione migliore è: dalla semplicesi può lavorare per ottenere creme o zuppe, oppure si può cucinare incon altri ortaggi, ma anche inper farne delle chips simili a patatine. Nei primi piatti è perfetta per ima anche per preparare. Piatto simbolico della tradizione francese, il pot-au-feu, il bollito contadino del nord della Francia, si prepara sempre con la rutabaga. Ingrediente principale del piatto natalizio tradizionale finlandese.