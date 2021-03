“Bonduelle s’impegna”, la responsabilità sociale in 7 punti

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 20:06

“<

Bonduelle Food Service punta a favorire lo sviluppo di un’agricoltura e di un’alimentazione sostenibili

Sette impegni concreti

Coltiviamo nei migliori territori rispettando il ritmo delle stagioni, controllando tutte le fasi della filiera. I vegetali, surgelati e ambient, vengono raccolti al perfetto punto di maturazione, preparati da fresco in meno di 24 ore dal raccolto per offrire il massimo della qualità, preservare il gusto, la consistenza e le proprietà nutrizionali. Promuoviamo l’uso di pratiche agro-ecologiche alternative e limitiamo l’utilizzo di pesticidi, collaborando con i nostri agricoltori. Nel 2019 siamo diventati i primi produttori di mais senza residuo di pesticidi. Preserviamo la biodiversità e le risorse naturali, lavoriamo la terra e i campi con grande rispetto e investiamo per migliorare sempre di più il nostro impatto. Per esempio ci impegniamo a utilizzare esclusivamente sementi no ogm, nella rotazione delle colture, nei sistemi di semina diretta e nella riduzione del consumo d’acqua. Offriamo una lista ingredienti il più breve e pulita possibile. Già dal 2014 le nostre ricette sono senza olio di palma, senza grassi saturi, senza sciroppo di glucosio o fruttosio, senza coloranti, conservanti e aromi artificiali, in accordo con la nostra Carta di Sviluppo dei Prodotti. Sosteniamo l’agricoltura biologica in linea con la crescente domanda del mercato. Offriamo una gamma di prodotti biologici, buoni, pratici e accessibili, e supportiamo gli agricoltori partner che desiderano muoversi verso la produzione biologica. Promuoviamo l’economia circolare con confezioni sempre più sostenibili. Le lattine dei nostri vegetali ambient sono già riciclabili all’infinito e ci assicuriamo che tutti i materiali utilizzati siano compatibili con i sistemi di raccolta. Accompagniamo gli chef alla scoperta della cucina a base vegetale. Da oltre 30 anni lavoriamo a fianco degli chef, conosciamo il loro lavoro, le loro problematiche e le loro aspirazioni. Li accompagniamo, ispirando il cambiamento verso un’alimentazione a base vegetale con un’offerta di prodotti di qualità e pensati per ogni canale del Food Service. Ispirazioni Culinarie e Safe-Up sono il nostro fiore all’occhiello nella relazione e nel dialogo con i professionisti della ristorazione.

La concoscenza, un punto di forza

Progetto Safe-Up, sicurezza in cucina

strong>Bonduelle s’impegna” è il nuovocon cuipunta a favorire lo sviluppo di un’e di un’sostenibili per contribuire alla. Un percorso che fa parte della storia dell’azienda, che da sempre ha avuto uno sguardo attento a questi temi. Si tratta di obiettivi perseguibili attraversoche riguardano tutte le fasi di lavorazione,, per offrire servizi e prodotti sostenibili ai professionisti della ristorazione.Il programma si articola in 7 impegni concreti. Di seguito ilnel dettaglio.è il cuore dell’offerta Bonduelle Food Service per il mondo della ristorazione. L’azienda mette a disposizione dei professionisti la propria, un punto di forza che nasce da. Un patrimonio di competenze che si traduce concretamente in un programma disulla cucina a base vegetale, in aggiornamenti sui food trend emergenti, in strumenti e contenuti di valore come ricette, applicazioni, consigli culinari e di gestione della propria attività, studiati per ogni canale della ristorazione. Sempre con l’obiettivo dinella loro attività,ha stretto negli anni partnership con alcune tra le realtà più significative e di riferimento nel fuori casa.In questo ambito si inserisce anche, il progetto Bonduelle Food Service sullaprofessionali, una necessità a cui l’azienda risponde con numerosi e accurati, applicando un’molto più rigida rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti. Questo argomento è diventato in questo ultimo anno più che mai urgente e sentito tra i professionisti. Per questo l’azienda ha inaugurato unsul tema della sicurezza alimentare, supportato anche da una documentazione esaustiva sui prodotti e il loro corretto utilizzo.Per informazioni: www.bonduelle.foodservice.it