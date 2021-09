La Borsa della Settimana del 10 settembre: l'uva da tavola spopola

Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da Bmti (Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 10 settembre. La "Borsa della spesa" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.

La Borsa della Spesa del 10 settembre

Le evidenze della settimana

Per quanto riguarda la seconda settimana di settembre, i dati di Bmti rivelano prezzi ancora alti per i pomodori e i radicchi. Nel primo caso, le quotazioni a rialzo riguardano soprattutto la varietà piccadilly e datterini, mentre per i secondi si tratta di un trend determinato dall'aumento della domanda alla ricerca delle primizie del periodo. Passando alla frutta, sono due le referenze di stagione che caratterizzano i mercati all'ingrosso. Da un lato, i fichi d'india siciliani di cui prosegue la campagna di raccolta sebbene la domanda risulti ancora contratta (in attesa di una "maturazione" delle richieste che tradizionalmente avviene nella seconda metà del mese). Dall'altro, è l'uva da tavola a farla da padrona con l'ingresso sul mercato di sempre maggiori varietà fra cui scegliere. Infine, si segnalano prezzi in rialzo per le pesche e le nettarine, la cui campagna di raccolta si avvia verso il termine stagionale.