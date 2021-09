Cappellini Laboratorio Vegetale: gusto, salute, praticità

Francesca e Luca Cappellini hanno fondato Cappellini Laboratorio Vegetale, azienda di Desio (MB) che produce prodotti pronti da scaldare: 100% vegetali, naturali e senza conservanti. Una collezione di prodotti a base di verdura e frutta, lavorata artigianalmente, ideale in situazioni dove tempo, voglia o capacità non consentono di preparare alimenti fondamentali per il benessere fisico e psicologico come i vegetali.

Verdure pronte solo da scaldare

Conservazione ottimale

La cottura a bassa temperatura preserva le proprietà organolettiche e le sostanze nutritive evitando il degrado di vitamine e proteine, garantendo la massima espressione del gusto e del colore. Ma c’è un altro aspetto che è alla base del processo produttivo: il sottovuoto. Estraendo la quasi totalità dell’aria e quindi dell’ossigeno, la maggior parte dei batteri e dei micro-organismi non si sviluppa. Questo garantisce la conservazione ottimale del prodotto riducendo l’uso di condimenti e quindi di grassi e sale. Abbinando questa tecnica alla refrigerazione rapida, si ottengono risultati di conservazione incredibili, e soprattutto si evita l’utilizzo di conservanti e additivi.

Francesca Cappellini

Un'ampia varietà di scelta

Questo processo produttivo consente di avere una shelf-life dichiarata di 30 giorni in frigo, permettendo una comoda logistica, trasporti e tempi di vendita in grado di offrire un prodotto al 100% delle sue caratteristiche, mantenendo un profilo micro biologico molto basso e costante.

Tra i prodotti si trovano sia proposte a base di verdura, legumi e frutta. Dalla collezione “Pronti da scaldare” sono presenti sia verdure o legumi singole/semplici (tra cui broccoli, carciofi, cavoli vari, carote, asparagi, fagioli, ceci), oltre a mix (fagiolini e patate, mix primavera). Di rigore le proposte stagionali: le zuppe e minestroni e le “insalate estive” in diverse versioni. Interessanti anche le ricette in agrodolce: carciofi, cipolline e la giardiniera. E per finire con dolcezza: mele, pere e percoche.

Carote cotte a bassa temperatura e confezionate sottovuoto

Acuta, inoltre, l’idea delle “Healthy box”, quattro tipologie studiate con una nutrizionista per rispondere a diverse esigenze: Box Antiossidante, Box Detox, Box Mum to be, Box Post – Allenamento. Pack biodegradabile e con un’impronta ambientale ridotta del 20% grazie all’uso di materiali innovativi.

La linea a marchio CibiTì, dedicata alla Gdo

Canali commerciali diversi

Oltre al brand Cappellini Laboratorio Vegetale, distribuito presso gastronomie e negozi specializzati, è stato sviluppato un altro marchio: CibiTì, nato per rispondere a una diversa destinazione commerciale: la Gdo. Il concept ha le stesse caratteristiche di VegLab, ma ha un diverso packaging e una linea più ristretta.

Per informazioni: www.laboratoriovegetale.it