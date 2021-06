Carciofo astigiano del sorì: tenero, buono e con poco spreco

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 08:30

Il carciofo astigiano del sorì

Una storia secolare

Piante alte e raccolta manuale

Presidio Slow Food, il carciofo astigiano del sorì arricchisce la tavola

Presidio Slow Food

Tagliatelle allo zafferano con carbonara di carciofo astigiano del sorì

La rinascita

arlotta ha una sua regola ben precisa, durante la stagione di raccolta, maggio e giugno,almeno due volte alla settimana, se si può anche tre. E fa bene Carlotta, perché i carciofi. I carciofi hanno una storia secolare e sono originari del bacino del Mediterraneo, con molta probabilità sono dei derivati del carduccio spontaneo nell’Europa meridionale, Africa del nord e Asia occidentale.Parliamo di, dal fusto di colore grigio verdognolo, decisamente robusto e che può superare il metro in altezza. Le foglie in maggioranza basali sono ampie mentre le infiorescenze, eduli, sono sviluppate in capolini. I fiori si presentano di colore azzurro violetto e risultano ermafroditi, il frutto, chiamato seme è un achenio. Le varietà coltivate si dividono in inermi e spinose e in verdi o violetti e si coltivano trapiantando i carducci.di carciofi e le varietà presenti sui nostri territori sono davvero tante: carciofo romano, sardo, di Empoli, di Chioggia, di Albenga, senza contare quelli che troviamo in regioni come la Puglia e la Sicilia. Contrariamente a ciò che si può pensare, anchedecisamente interessante.. La sua storia è secolare, risale al XV secolo ed è ricca di sfumature piacevoli, intanto perché un tempo era un prodotto destinato solo ai ricchi, coltivato in ville e castelli dai nobili, e poi perché ancora oggi lo: a differenza di altre zone vitate dove troviamo le rose. Infatti il sorì altro non è che il termine dialettale con cui si indicano i punti collinari dove si coltivano le vigne migliori, ovvero terreni che hanno l’esposizione a sud, sud est, sud ovest e che risultano come habitat ideale per una produzione tipica consona agli ambienti mediterranei. L’areale produttivo del carciofo del sorì è costituito proprio dalle colline astesane nell’anfratto delineato dal fiume Tanaro e dai torrenti Tiglione e Belbo.A parte le piante che troviamo vicino ai filari delle vigne, le carciofaie, quelle vere in produzione le troviamo su suoli drenanti e vengono rinnovate con regolarità ogni dieci anni circa.: ogni pianta può dare anche dieci capolini. La raccolta avviene manualmente e i carciofi sono dolci e teneri e poche sono le foglie che si devono eliminare; il carciofo del sorì si presta come ingrediente per svariate ricette , è ottimo anche sott’olio e come elemento per un piacevole liquorino; ma la morte sua è crudo, servito con olio evo, sale e pepe e qualche scaglia di formaggio grana.Tornando alla sua storia è doveroso raccontare che furono i furbi contadini a trafugarlo in modo tale che diventasse una delizia per tutti e non solo per i benestanti, e lui,, ha ricambiato con sapore, salute e rendita. Naturalmente lo si può gustare tutto l’anno se lo mettiamo appunto sott’olio o in freezer.Di recente, il carciofo del sorìche, dopo una buona produzione fino agli anni Cinquanta, ha vissuto negli ultimi decenni un declino sostanzioso, soprattutto perché, essendo un tardivo, arriva sul mercato quando le varietà del sud Italia sono a fine stagione e hanno un prezzo più basso. È per questo motivo sostanzialmente che nel tempo si è persa la produzione importante relegando i capolini a coltura con destinazione famigliare, mentre oggi il Presidio ha nel suo intento la voglia diL’inizio della rinascita dei pregiati e saporiti capolini si è realizzato anche grazie al prezioso contributo didi Mombercelli che ha. Egidio è un agricoltore vecchio stampo, gentile e disponibile, ma soprattutto, oltre a essere memoria storica del carciofo, è un grande esperto in materia. Sua figlia Laura, nel loro agriturismo presso l’azienda agricola, tra i vari piatti della tradizione locale propone delle tagliatelle condite con una carbonara di carciofi da paura: da provare assolutamente!In tutta sincerità, come amo dire in questi casi, ho conosciuto Laura ed Egidio di recente, girando un servizio giornalistico per la TV, così come ho. È, un laureato in architettura che a Costigliole d’Asti lavora nella sua azienda agricola e dove ha dato vita a un bella carciofaia che produce capolini di altissima qualità: un giovane che preferisce la vita agricola rispetto a quella d’architetto. A noi non resta che augurare a tutti loro buon lavoro e fare come Carlotta: mangiarne tanti!