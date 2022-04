Cereali e legumi MartinoRossi, novità in arrivo

MartinoRossi da 70 anni produce farine, granelle, semilavorati e ingredienti funzionali a base di cereali e legumi senza glutine, soia e ogm, servendo i maggiori gruppi alimentari internazionali. Oggi l’azienda cremonese rappresenta uno dei principali punti di riferimento in fatto di ricerca e innovazione applicata al settore food.

Mais Corvino, naturalmente privo di glutine, viene macinato a pietra

Sostenibilità ambientale

MartinoRossi investe nello sviluppo di prodotti plant-based anche in ottica di sostenibilità ambientale, considerato che i legumi sono una coltura più sostenibile rispetto alla soia richiedendo meno acqua e non avendo le controindicazioni dell’agricoltura intensiva.

Mais Corvino

A Identità Golose ha presentato alcuni prodotti di rilievo come Mais Corvino e i Meat Substitute Mix. Mais Corvino è tra le più antiche varietà di mais. Ritenuto estinto in Europa sino a pochi anni fa, si differenzia dal mais comune per il colore nero dovuto alle cariossidi pigmentate di bruno e appuntite che conferiscono al prodotto un aspetto rustico e tradizionale, mantenuto anche in cottura. Coltivato secondo metodi sostenibili e naturali, selezionato e pulito con moderne macchine selezionatrici, viene macinato a pietra. Naturalmente privo di glutine, è oggi proposto come ingrediente sotto forma di farine e prodotti finiti come pasta, frollini e gallette.

Lo spazio MartinoRossi a Identità Golose

Meat Substitute Mix

Dall’esperienza nella trasformazione dei legumi e nella produzione di farine per il mondo pasta, bakery e snacks, nascono i Meat Substitute Mix. Mix plant-based funzionali, totalmente senza allergeni, senza ogm e senza glutine, pensati per la produzione di alimenti alternativi alla carne. Si tratta di prodotti innovativi che vantano un’etichetta corta: solo quattro ingredienti, di cui le farine di legumi sono il principale. I Meat Substitute Mix sono prodotti secchi, come le farine, quindi garantiscono una shelf-life che può arrivare anche a 24 mesi, senza la necessità di essere stoccati a basse temperature.

Elaborazione gastronomica realizzata con Meat Substitute Mix di MartinoRossi

Debutto a Cibus

A Cibus, dal 3 al 6 maggio, in primo piano il marchio Beamy e il suo innovativo mix plant-based per la preparazione di burger e polpette 100% vegetali arriva sul mercato con un innovativo preparato secco privo di glutine, soia e ogn per alternative alla carne. Si tratta di una proposta rivolta a un pubblico di consumatori giovane e aperto a nuove esperienze in cucina, attento alle caratteristiche nutrizionali e alla sostenibilità dei cibi ma anche esigente in fatto di soddisfazione del palato. Con pochi semplici passaggi, Beamy permette di ottenere un risultato finale sorprendente per aspetto, sapore, consistenza e texture.

Mr.Beans salato e dolce

Mr.Beans è invece il primo snack estruso creato da un blend di sole farine di legumi 100% italiani che vuole proporre un nuovo modo di mangiare i legumi. Ricco di proteine e fibre, è ideale come spezza-fame, snack da aperitivo, merenda per bambini e per chi cerca il giusto apporto proteico. Proposto in quattro varianti di gusto: Classico al Sale Marino, Formaggio, Curcuma&Zenzero e Wasabi. Dopo la gamma salata arriva anche quella dolce in versione barretta nei gusti Cioccolato Fondente e Mirtilli Rossi. Le Barrette Mr.Beans sono una novità assoluta sul mercato.

MartinoRossi

strada provinciale 26, km 15,100 - 26030 Malagnino (Cr)

Tel 0372 58131