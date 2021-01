Coriandolo, ideale per insaporire piatti tipici asiatici e messicani

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 06:35

Il coriandolo, simile visivamente al prezzemolo

Le proprietà nutritive

Le ricette tipiche orientali

I semi di coriandolo

Le proprietà del coriandolo

Il coriandolo nella storia, tra eventi e letteratura

, ilè chiamato anche, spesso conosciuta con il nome spagnolo "cilantro", è una pianta erbacea annuale originaria delle zone del, famiglia delle Apiaceae (o Umbelliferae) di cui fanno parte anche il cumino, l’aneto, il finocchio ed il prezzemolo.Citato nella Bibbia, alcune tracce ne sono ritrovate in Israele, datate 6000 a.C.; gli Egizi lo utilizzavanoe nelle tombe viene raffigurato come offerta rituale agli dei, apprezzato dai Romani per la. Il nome deriva dal greco koris “cimice” per il particolare odore emanato dalla pianta fresca che ricorda quello delle cimici verdi e ne pregiudica a tratti la gradevolezza.Secondo alcuni studi la percezione del gusto dipende da una componente genetica che non ne fa apprezzare il suo. Ricco dicome potassio, ferro, calcio e fosforo, contiene carotenoidi ee vitamina K.Si tratta di unmolto utilizzato nellache assomiglia visivamente al prezzemolo a foglia piatta, ma da cui si discosta molto in quanto a gusto. Dall’Asia al Messico compare in, utilizzato fresco, da tritare e aggiungere a cottura ultimata per insaporire piatti di verdure, carne, pesce soprattutto, fondamentale nella preparazione del, salsa messicana a base di avocado.di colore giallo chiaro e simili nell'aspetto a chicchi di pepe hanno un sapore differente rispetto alle foglie con un sentore di scorza di agrumi; vengono utilizzati per(lae la salsiccia di Monte San Biagio nel Lazio), sottaceti, dolci come il(gin, Chartreuse), birra e nei Balcani sono aggiunti all’impasto del pane.L’ricavato dai semi viene impiegato in cosmesi e profumeria. Insieme ad altre spezie, poi, i semi vanno a formare ile il garam masala. Le proprietà delsi prestano a differenti usi non solo di tipo alimentare, ad esso la scienza riconosce diverse caratteristiche di depurazione dai metalli pesanti. Combatte l’azione dei radicali e i danni dell’, protegge il cuore, contribuisce a mantenere sotto controllo lae stimola la risposta delIl nome coriandolo proviene da un'antica, dove per festeggiare i lieti eventi venivano lanciati in aria semi di coriandolo glassati di zucchero, usanza che nel tempo si è trasformata sostituendo i semi di coriandolo con pezzettini di carta colorata.Nella raccolta di novelle "Le mille e una notte" il succo delle sue parti fresche è citato come afrodisiaco capace di provocare uno stato di ebbrezza simile a quello del vino.