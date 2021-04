Crunchy Petals di McCain, irresistibile novità 2021

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 10:20

Crunchy Petals con burger gourmet

Le caratteristiche vincenti delle Crunchy Petals di McCain

Taglio originale e di tendenza: la forma invitante e "S"inuosa per differenziare l'offerta

e di tendenza: la forma invitante e "S"inuosa per differenziare l'offerta Aspetto autentico e artigianale: con buccia dorata, donano ai piatti un tocco naturale

e artigianale: con buccia dorata, donano ai piatti un tocco naturale Croccante all'assaggio: grazie allo speciale rivestimento invisibile, hanno un'ottima tenuta anche per la delivery o l' asporto

all'assaggio: grazie allo speciale rivestimento invisibile, hanno un'ottima tenuta anche per la o l' Versatile e personalizzabile: la forma a petalo è perfetta da abbinare ad un'ampia scelta di piatti e per creare proposte "ricettate", con l'aggiunta di ingredienti "della casa"

e personalizzabile: la forma a è perfetta da abbinare ad un'ampia scelta di piatti e per creare proposte "ricettate", con l'aggiunta di ingredienti "della casa" Preparazione rapida : solo 2 minuti e 45 secondi in friggitrice, ottime anche al forno

: solo 2 minuti e 45 secondi in friggitrice, ottime anche al forno Esperienza di gusto unica: vero sapore di patata esaltato da un pizzico di sale, che la rende ancora più sfiziosa.

Crunchy Petals con tagli di carne premium
Crunchy Petals nei piatti misti
Crunchy Petals in versione ricettata

onostante il periodo difficile,non frena con le novità per il mondo della ristorazione e propone un nuovo prodotto in linea con i: si tratta delle, le nuove patatine dalla forma ad S con buccia e rivestimento croccante, un abbinamento perfetto con diversi piatti e ricette!Alcuni abbinamenti ideali? In tavola cono condi prima scelta, oppure nei, mix di food ideali per un aperitivo in compagnia. O ancora, abbinate a gustoseo preparare in versione "loaded".Una novità importante per McCain, con tutte le caratteristiche vincenti per eguagliare il successo delle patatine "più social di sempre" Crispers e per intercettare le esigenze di numerosi operatori in cerca di un taglio appartenente al più rassicurante universo del "fatto in casa".Per informazioni: www.mccain-foodservice.it/campaign/crunchypetals