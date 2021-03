Dal Giappone l'alga nori: più è friabile, più è di alta qualità

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 06:33

L'alga nori, commercializzata in quadrati meglio se croccanti

Dalla raccolta alla lavorazione

Sali minerali, vitamine e iodio

L'alga nori in commercio

hiamata anche "" è un'alga rossa del genere Porphyra proveniente dal’Asia orientale, diffusa principalmente in, dove viene coltivata a partire dal XVII secolo. È sicuramente l’alga più conosciuta, grazie alla grande popolarità del sushi. Oltre al Giappone, maggior produttore e consumatore, è presente in Cina, in Corea e in Europa, soprattutto lungo le coste della Gran Bretagna, dove è nota come. In Giappone 370 chilometri quadrati di mare sono adibiti alla sua coltivazione su reti appese alla superficie dell’acqua.Le piante crescono molto velocemente, in meno di 2 mesi si ha già quindi il primo raccolto. Lae la lavorazione del prodotto vengono eseguite da macchine altamente specializzate in grado di riprodurre in modo accurato i tradizionali passaggi manuali della. Il termine comprende vari tipi di, al cui interno si riconoscono approssimativamente 70 specie tra le quali i generi più utilizzati sono 7.In generale, le alghe del genere Porphyra hanno un elevato, una equilibrata presenza di vitamine e sali minerali; sono ricche in acidi polinsaturi, in amminoacidi e contengono anche oligoelementi essenziali, tra cui manganese, zinco, rame e selenio. Come tutte le alghe, sono una fonte importante diL’viene commercializzata in foglietti quadrati di colore verdastro ottenuti dalla macinazione ed essiccazione dell’alga. I fogli già tostati e tagliati si chiamanoo kizami nori. Esistono in commercio anche iverde utilizzati come guarnizione di piatti di verdure e di pesce. La nori a foglia rossa, che è molto tenera e delicata, non richiede cottura ed è buona nelle zuppe, nelle insalate ed in piatti conditi con aceto. Le alghe vanno sempre conservate al riparo dall’umidità e dalla luce e dal calore per non far perdere la loro fragranza e freschezza.In commercio si trovano alghe a tutti i prezzi e di infinite qualità, dalle più economiche e scadenti alle selezioni profumate e croccanti provenienti da mari incontaminati. Nell’acquistarla occorre fare attenzione che se è fresca è di un bel verde brillante, lucente e vista in controluce semi-trasparente e di grana uniforme; se è vecchia tende al giallo, e se di buona qualità e freschissima dovrà spezzarsi; non deve essere gommosa; se assaggiata si deve frantumare, più èe più il suo grado di qualità sarà maggiore ed inoltre si dovrà percepire il sapore, terroso e di mare allo stesso tempo.L'alga è adatta per la preparazione dei,chiamati anche,e delle sue varianti. È un aromatizzante nella preparazione di, a volte viene consumata anche come