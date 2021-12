“Freschissimi Eco” di Madama Oliva, nuovo pack con -70% di plastica

Nuovo packaging ecologico per la linea “Freschissimi” che comprende sette referenze a base di olive fresche nel reparto gastronomia e “take away” della Grande distribuzione organizzata italiana. Confezioni sempre più sostenibili, interamente riciclabili e prodotte da materie prime riciclate, che consentiranno una riduzione della plastica pari al 70% rispetto alle precedenti versioni. Il rivestimento esterno è in carta derivata da foreste certificate, mentre quello interno, in Pet, è separabile per uno smaltimento più facile. Il film di copertura della vaschetta consente infine di richiudere la confezione per garantire la freschezza delle olive.

«La linea di prodotti Freschissimi Madama Oliva è in continua crescita nella Gdo italiana», spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva. «Da oggi il nuovo packaging sarà ancora più focalizzato su uno dei valori che animano la nostra azienda: l’attenzione verso l’ambiente. Un percorso verso la salvaguardia del pianeta, cominciato già nel 2008, quando abbiamo realizzato il più grande impianto solare fotovoltaico integrato registrato fino ad allora in Italia. Madama Oliva non ha mai smesso di investire in questa direzione e abbiamo puntato sulla ricerca di materiali e imballaggi ecosostenibili, con l’immissione sul mercato di linee di prodotti a minor impatto ambientale».

La nuova linea Freschissimi Eco sarà interamente disponibile da gennaio 2022. Le olive confezionate da Madama Oliva non vengono trattate termicamente e mantengono il sapore, i colori e i profumi autentici delle olive fresche appena raccolte. Una selezione delle migliori cultivar italiane e greche lavorate in atmosfera modificata, senza conservanti aggiunti e con grammature studiate in base alla tipologia di prodotto. Le nuove confezioni ecologiche con packaging interamente riciclabile interesseranno anche la referenza Pomodori secchi da 200 g, disponibile sul mercato già da dicembre 2021. Per Madama Oliva il percorso verso la sostenibilità è iniziato.

Madama Oliva

Z.I. Località Recocce - 67061 Carsoli (Aq)

Tel 0863 995498

www.madamaoliva.it