Green Oat Burger di Salomon, tanto gusto e un cuore “veggie”

’avena è tra gli ingredienti destinati ad imporsi nei trend vegani e “green” dell’immediato futuro. Il tradizionale cereale europeo è diventato un nuovo must have grazie alla mutata consapevolezza nutrizionale dei consumatori. Grazie allepositive e alla, l’è la nuova tendenza. E proprio con questo ingredienteha creato un nuovo burger.Con ilvegano, Salomon si afferma come fornitore anche per tutti coloro che vogliono mangiare naturale e senza carne. Si è voluto accostare l’avena, l’ingrediente ora di moda, ad altre apprezzatissime verdure come, i “vegetali” del momento. Grazie alle sue numerose proprietà il “Kale” (cavolo riccio) non è solo in cima al menu delle star americane come Beyoncé, ma sta guadagnando popolarità fra la gente. La ricchezza di fibre dei fiocchi d’avena dona inoltre al burger una struttura e una consistenza vigorose. Il gusto fresco e il leggero tocco di nocciola di questa “” viene completato da unaIn qualità di specialista nel settore della ristorazione, Salomon Food World conosce i cambiamenti nel mercato e aiuta a plasmarli per offrire ai ristoratori prodotti “top”, alla moda e facili da preparare. Con ile la nuova gamma vegana Green Heroes (tre top seller a base vegetale), Salomon si rivolge principalmente ad un importante target per il consumo fuori casa: le generazioni Y e Z. La loro nuova idea diha modificato in modo significativo il recente cambiamento nell’industria alimentare e richiede innovazioni sostenibili che siano... verdi nel cuore!Il Green Oat Burger e la gamma Green Heroes sono stati sviluppati esclusivamente per ile sono disponibili solo presso i distributori specializzati. I clienti Salomon ottengono tutto da un’unica fonte - hamburger, panini e salse - per tutti i gusti.Per informazioni: www.salomon-foodworld.com