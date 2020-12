H2H, patatine da delivery, restano calde e croccanti a lungo

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 19:57

H2H-Hot2Home: le patatine di Cattel sono dotate di uno spesso rivestimento in amido

econdonell’ultimo anno sonoche hanno scelto la piattaforma digitale per ampliare la clientela, con richieste sul servizio 5/6 volte superiori durante il periodo di lockdown. Isono stati pizza, hamburger e pollo allo spiedo.Ricette che si abbinano a meraviglia alle, comfort food per eccellenza. Cattel di Noventa di Piave (Ve) ha colto l’opportunità al volo e ha risposto alle nuove tendenze proponendo all’le patatine, nate per supportare il settore dell’nel compito di riuscire a recapitare a casa delle patatine senza che, in fase di trasporto, perdano calore e croccantezza.Dotate di un, pari all’8% rispetto al loro peso, le H2H friesper oltre 20 minuti. Sono disponibili in tre formati (6x6, 9x9 e 9x9 skin on) e sono molto versatili in quanto si prestano per la cottura in forno, in friggitrice tradizionale o ad aria.Questa categoria di prodotto ha una incidenza importante nella distribuzione di Cattel . Nel solo 2019 il volume di patate vendute è stato di circa 2000 tonnellate.grazie all’aumento dei locali che si sono attrezzati per offrire l’home delivery.La vendita attraverso l’è destinata a diventare sempre più frequente nelle attività di ristorazione. L’80% dei nuovi utenti Just Eat ha dichiarato che probabilmente continuerà a ordinare food deliveryPer informazioni: www.cattel.it