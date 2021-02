Patate novelle Romagnoli, nel siracusano clima favorevole

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 10:56

, con temperature nella media del periodo e assenza di sbalzi termici, ha favorito la. Fortunatamente non si sono verificate le violente precipitazioni, le cosiddette bombe d’acqua, che si erano manifestate nel corso della campagna 2019-20 e in diverse annate precedenti, causando danni consistenti alle coltivazioni. Si temono tuttavia i possibili effetti derivanti dalprevisto in queste settimane; la situazione resta quindi sotto osservazione.A sottolinearlo è Romagnoli F.lli Spa, che fa il punto della situazione al termine delle semine. A causa delle piogge consistenti che hanno interessato la provincia di, lanell’areale si è articolata in- la prima da metà ottobre a inizio dicembre e la seconda da fine dicembre a metà gennaio - che, con ogni probabilità, si rifletteranno sull’immissione del prodotto sul mercato.«Considerando l’andamento climatico attuale - precisa il- ipotizziamo che la campagna di raccolta, con disponibilità di prodotto abbucciato e lavorabile, possa iniziare verso l’, ma le condizioni meteo dei prossimi 40 giorni saranno decisive. Inoltre, prevediamo che lapossa favorire una, creando così le condizioni per una auspicabile maggiore stabilità nelle quotazioni per l’intera campagna commerciale».Per quanto riguarda la, l’azienda rileva unarispetto al 2020, con una crescente concentrazione della coltivazione da parte di aziende agricole organizzate, certificate e specializzate.La tendenza allasi conferma anche per questa campagna. Accanto alla ormai diffusissimaaffermatasi in pochi anni come la patata novella per eccellenzagrazie a caratteristiche organolettiche, precocità e ottime rese produttive, si coltivano le varietàe le promettenti,due varietà - queste ultime - di nuova generazione e naturalmente tolleranti alla Peronospora.Per informazioni: www.romagnolipatate.it