Polpettine falafel e ali vegane di cavolfiore: gusto e sostenibilità in tavola

Sempre più trainate dai concetti di consumo sostenibile e alimentazione consapevole, le preferenze e le abitudini della gente stanno cambiando. E, in qualità di azienda specializzata nel food service, Salomon FoodWorld, ne segue la direzione. La nuova gamma Salomon Green, creata per rispondere in modo come sempre esclusivo e innovativo alle sfide del settore della ristorazione, include specialità vegane, ricette vegetariane e alternative alla carne e al formaggio a base vegetale.

Funky Falafel, polpettine irresistibili

Tonde, colorate e inconfondibili, le nuove polpettine Funky Falafel sanno sempre come distinguersi. La tricromia giocata su fresche e sgargianti tonalità consente di creare variopinte combinazioni di sicuro successo.

Già al primo morso emergono, dietro a un aspetto seducente, piacevoli sfumature di gusto esaltate da croccanti e inedite panature. Un versatile alleato vegano perfetto per portare in tavola bontà, colore e fantasia.

Le Funky Falafel Ginger & Beetroot uniscono il tesoro proteico dei ceci all’intenso sapore della rapa rossa e alla piccantezza dello zenzero fresco, il tutto avvolto da una croccante panatura di carote con semi di quinoa. L’effetto strabiliante arriva quando le si addenta, rivelando un invitante ripieno color rubino.

Funky Falafel Ginger & Beetroot

Le Funky Falafel Harissa & Grilled Pepper sono una preparazione piccante a base di ceci e peperoni grigliati con salsa harissa e una croccante panatura di carote con note di cumino nero. Una festa per gli occhi e il palato, dentro e fuori!

Funky Falafel Harissa & Grilled Pepper

Le Funky Falafel Edamame & Herbs sono polpettine di ceci dai colori vivaci preparate con edamame, piselli fini e una deliziosa nota fresca alle erbe. Il ripieno verde brillante è ricoperto da una fragrante panatura di rapa rossa, per una girandola di colori e sapori!

Funky Falafel Edamame & Herbs

Versatili ed eclettiche, in qualsiasi versione arrivino in tavola le falafel vegane non passano mai inosservate: perfette per antipasti e taglieri da condividere, sanno anche prendersi tutta la scena come protagoniste di ciotole, wrap o intingoli. Le nuove polpettine Funky Falafel sono pronte in un attimo e aggiungono al vostro menu un poderoso alleato.

Cauli Wings

Cauli Wings, la risposta vegana alle classiche ali di pollo

Con le nuove Cauli Wings, Salomon trasforma il menu degli snack in un paradiso vegetariano. Succulenta risposta vegana alle Chik’n Wings, le graziose cimette di cavolfiore sono una vera delizia per gli occhi e il palato, avvolte da una croccante panatura piccante al BBQ. Ed è subito amore veg! Salse, intingoli e glasse personalizzate ne esaltano la stuzzicante creatività. Come contorno d’eccellenza, antipasto o guarnizione da intingere e condividere, le nuove Cauli Wings fanno volare alto il gusto dello snack.

