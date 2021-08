Prugne della California in tv, con le ricette di Andrea Mainardi e Renato Bosco

La partnership tra il California Prune Board (CPB) e il programma televisivo “Cotto e Mangiato - I Menu”, l’appuntamento culinario giornaliero che accompagna i telespettatori alla scoperta dei segreti della cucina casalinga in onda su Italia1 nella fascia centrale pre-news del mezzogiorno, si è rivelata un grande successo per il brand in Italia.

Gelato alla crema con Prugne della California

e ingrediente chiave delle, raggiungendo circa 4 milioni di telespettatori. Grazie all’alta qualità, al gusto distintivo e alle grandi dimensioni,che si integra perfettamente con preparazioni salate e dolci con risultati senza rivali. Naturalmente, alleate fondamentali per il benessere quotidiano a partire dalla tavola.

Menu in Viola, firmato chef Mainardi

Prugne della California, qualità e versatilità

A seguito del successo con “Cotto e Mangiato - I Menu”, il California Prune Board (CPB) porterà avanti la partnership con lo chef Andrea Mainardi per la realizzazione di un “Menu in Viola”: 5 ricette, dolci e salate, pensate per mettere in risalto tutta la qualità e la versatilità delle Prugne della California e per essere replicate facilmente a casa. Come ad esempio il Gelato alla crema con Prugne della California: un dessert fresco, sano e gustoso, ideale per le pause estive, che non necessita della gelatiera. I contenuti verranno condivisi sul sito ufficiale del California Prune Board e sui canali social di Prugne della California.

La valorizzazione delle Prugne della California nel Belpaese

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con il product placement all’interno del programma “Cotto e Mangiato - I Menu” perché ci ha permesso di raggiungere un’ampia platea di telespettatori per dimostrare l’estrema versatilità e benefici delle Prugne della California - spiega Esther Ritson-Elliott, California Prune board director of international marketing & communications - L’Italia è tra i primi mercati di riferimento in Europa per il California Prune Board, che per il 2021 ha rinnovato il suo impegno nel Belpaese con attività integrate di marketing e comunicazione. Siamo molto contenti di avviare una partnership con lo chef Andrea Mainardi che siamo sicuri saprà valorizzare al meglio le Prugne della California nelle sue gustose ricette».

Per informazioni: www.californiaprunes.it