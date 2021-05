SureCrisp, le patatine extracroccanti di McCain pensate per take away e delivery

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 10:15

Le patatine fritte McCain dedicate a take away e delivery

Le referenze SureCrisp

l mercato a cui guardaè in continua evoluzione, cambia rapidamente, facendo emergere nuove opportunità commerciali e di business. In particolare, come dimostrano diverse ricerche di mercato, cresce il fenomeno della... Ma non per tutti i prodotti. I risultati delle ricerche di mercato dimostrano che lenon vengono incluse negli ordini di 6 consumatori su 10. Questo dipende da una mancanza di fiducia del consumatore, a causa di esperienze negative precedentemente vissute: patatine fritte fredde, mollicce, deludenti. Questo si traduce in mancati profitti per tutta la catena.Ecco allora che McCain, azienda leader nel settore, ha deciso di imporsi come obiettivo quello di offrire soluzioni concrete ed efficaci a. Lo fa con McCain, il nuovo marchio globale che offre una soluzione rivoluzionaria in ambito, pensata e realizzata per "superare le aspettative dei clienti, senza compromessi", nellae non solo. La gamma di patatine fritte SureCrisp risponde alle esigenze degli operatori, offrendo prestazioni più elevate in termini di, tenuta e gusto, sia nella consegna a domicilio che al ristorante.La patatina fritta di McCain è dotata infatti di uno speciale rivestimento invisibile che garantisce extracroccantezza e gusto unico in ogni situazione, dal servizio al tavolo alla delivery. Sono calde e croccanti fino a 20 minuti, quindi ideali per essere portate direttamente a casa di chi le ha ordinate.La gamma è completa di, ma anche di quelli più particolari, con il tocco della, per menu che si sappiano distinguere. È costituita da 6 diverse referenze. Tra le nuove patatine fritte di McCain anche una novità, le SureCrisp Crinkle, che si aggiungono alle SureCrisp (6/6 e 9/9), alle SureCrisp con Buccia (6/6 e 9/9) e alle SureCrisp Fry'n Dip con Buccia.SureCrisp è la patatina dal gusto unico e dall'extracroccantezza, di standard elevati e costanti, per delivery, take away e ristorazione. Facili e veloci in friggitrice, ottime anche al forno.Per informazioni: www.mccain-foodservice.it/campaign/surecrisp