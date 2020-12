In Italia arriva l’in-ovo sexing Stop all'abbattimento dei pulcini

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 12:52

Tecnologie permetteranno di individuare il sesso dell'embrione

Bagnara (Assoavi): Vogliamo incentivare la produzione

Animal Equality plaude all'impegno

Produttori attenti e attivi sulla tematica

Le richieste al Ministro Bellanova

L'idea c'è, bisogna valutare la sostenibilità economica

seguito del dialogo intercorso con Animal Equality,- l’associazione di categoria che rappresenta i maggiori produttori dinel nostro Paese - dichiara il proprio impegno per l’introduzione dell’in Italia, quelle tecnologie innovative che permettono di individuare ancora all'interno delle uova il sesso dell’embrione, evitando così del tutto la nascita di milioni dimaschi e la loro eliminazione.«Ci stiamo impegnando - ha dichiarato il presidente- per incentivare l’introduzione in Italia di queste, sostenendo attivamente la sensibilizzazione sul tema tra i nostri associati e lavorando attivamente con le aziende che le producono per averle quanto prima disponibili anche per produttori italiani di uova, non appena saranno commercialmente disponibili, applicabili ed economicamente».- aggiunge una nota ufficiale - incoraggia lo sviluppo di tecnologie per ildegli embrioni in-ovo (in-ovo sexing) e si impegna a promuovere queste tecnologie innovative presso gli associati della filiera uova non appena le tecnologie saranno commercialmente disponibili, applicabili ed economicamente sostenibili.»esprime soddisfazione per questo primo impegno storico da parte dell'associazione di categoria italiana, che decide di affrontare seriamente un problema gravissimo che coinvolge l’interae di agire tempestivamente adottando le tecnologie attualmente disponibili. Come già ampiamente documentato dalle inchieste pubblicate da Animal Equality, imaschi che non trovano collocazione nelle filiere di accrescimento vengono eliminati appena nati.Consapevoli di questa situazione, anche i produttori di uova italiani, come molti ormai in Germania, Francia e Olanda, hanno deciso di voler introdurre la soluzione attualmente esistente anche sul mercato italiano. Inoltre, Assoavi e Animal Equality hanno rivolto alcune richieste concrete al, affinché anche le istituzioni si impegnino a rendere il settoreitaliano e le sue filiere più innovative e maggiormente attente al rispetto e al benessere degli animali.Le richieste elaborate da Animal Equality, rivolte in particolare al ministro della Salute Roberto Speranza e al ministro dell’Agricoltura, includono:• Favorire l’introduzione di queste tecnologie nell’industria agroalimentare in Italia;• Esprimersi pubblicamente a favore dell’introduzione di queste tecnologie nell’industria agroalimentare in Italia;• Sostenere le aziende e le associazioni di categoria che si dichiarano pubblicamente a favore dell’introduzione di queste tecnologie nell’industria agroalimentare in Italia;La soluzione per risolvere il problema dell’abbattimento dei pulcini maschi di un giorno sembra rendersi disponibile anche per il nostro Paese, pur restando ancora da verificare la reale ampiezza delle disponibilità e la sostenibilità economica e produttiva di tali soluzioni. «La dichiarazione con cui Assoavi si impegna a favorire l’introduzione dell’rappresenta un momento davvero storico per gli animali allevati a scopo, e in particolare per i pulcini maschi, che soffrono una delle più scioccanti ingiustizie. Siamo quindi soddisfatti del lavoro in corso, che è indirizzato a rendere attuabile concretamente questa tecnologia quanto prima anche nel nostro paese. Grazie all’interesse di Assoavi e di numerose aziende siamo certi che questo cambiamento epocale sarà presto realtà anche in Italia» dichiara, direttrice di Animal Equality Italia.