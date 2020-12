Il formaggio Grotta del Caglieron, sempre più apprezzato in Europa, aumenta la produzione

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 11:37

I

Una vera ghiottoneria che si tramanda nei secoli

Formaggio particolarmente richiesto in Usa

Le Prugne della California

deldi nicchia che i buongustai e idi eccellenza di tutto il mondo apprezzano da tempo, verrà prodotto in quantità maggiori vista la grande richiesta che arriva da tutta Europa.Prodotto in, nelle, uno dei luoghi più ameni del, dalla Cooperativa, che ufficialmente a giorni entrerà nell’orbita di, uno dei caseifici più conosciuti in Italia, il Caglieron è ottenuto dalla lavorazione a crudo del solodella zona. Vienein cavità naturali, nelladi San Lucio, nel trevigiano.Le forme, dopo una stagionatura di 2/3 settimane in, vengono trasferite inper almeno 120 giorni per completare l’affinamento e diventare un formaggio caratteristico e inimitabile.Una vera ghiottoneria che si tramanda nei secoli e che, oggi, viene richiesto anche oltreoceano, in particolare dagli