Rimettersi in forma con le uova. Eurovo, per una dieta bilanciata

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 17:09

D

Le Naturelle Rustiche Biologiche di Eurovo: uova fresche 100% italiane da galline allevate senza l'uso di antibiotici

Omelette e pancake con solo albume

Il Gruppo Eurovo di Imola (Bo), uno dei principali attori europei nella distribuzione di uova e ovoprodotti

Un alimento semplice ricchissimo di nutrienti fondamentali

L'Albume d'uovo le Naturelle nella bottiglia da 500 grammi

opo glidella tradizione consumati a tavola durante le, per rimettersi in forma ottimi alleati sono gli alimenti ricchi di proteine, essenziali per favorire il ricambio dei tessuti e per mantenere il tono muscolare.«Non bisogna farsi abbindolare dalle fantasiose promesse delle diete “detox”, che millantano una perdita di peso ingente e in pochissimo tempo - spiega la- Spesso sono sbilanciate e assolutamente dannose per l’organismo. Per aiutarlo davvero a funzionare al meglio e rimettersi un po’ in forma, la strategia migliore è quella di seguire una, che comprenda tutti i nutrienti, con l’accortezza di ridurre un po’ le porzioni rispetto a quelle abituali.come, carni bianche, pesce, latticini e legumi sono essenziali. In particolare, le uova, soprattutto se cotte senza l’aggiunta di grassi, sono perfette per une ricco di proteine della migliore qualità».Con sole 128 kcal per 100 grammi, sono un alimento che ben si integra in un regime di “”. Un’opzione da ricordare è rappresentata dal solo albume, povero di grassi ma ricchissimo di proteine (11 grammi di proteine ogni 100 grammi di uovo), ideale per preparare omelette e pancake.Importante, inoltre, è consumare frutta, pere all’apporto di minerali importanti come il potassio, non eccedere con i condimenti grassi, preferendo l’, e ridurre al minimo salumi e insaccati. Infine, per favorire il drenaggio dei liquidi, è fondamentale ricordarsi di bere molta acqua(mediamente 1,5-2 litri al giorno), anche sotto forma di tè e tisane non zuccherate.Per un pasto completo, ideale per rimettersi in forma, ildi Imola (Bo), uno dei principali attori europei nella distribuzione di uova e ovoprodotti , propone. È una linea di uova fresche 100% italiane, deposte all’interno di unae certificata, nella qualein nessuna fase del ciclo di vita delle galline ovaiole. Vincitrici dei premi “” e “”, le Naturelle Rustiche Biologiche sono uova fresche da allevamento biologico di vario calibro,e disponibili in confezioni da quuattro uova con packaging realizzato in polpa di legno e cartoncino, materiali riciclabili nella carta.«Le uova - sottolinea, direttore marketing e commerciale di Gruppo Eurovo - sono un alimento incredibile, estremamente semplice ma ricchissimo di nutrienti fondamentali, in primis leche sono ideali per affrontare conl’inizio di un nuovo anno. Perfino le ricette più comuni, come l’uovo sodo e alla coque, dimostrano la loro estrema versatilità, valorizzandone gusto e genuinità. Un alimento semplice, ma dentro il cui guscio si nasconde un, come quello rappresentato dalla».Da segnalare, nell’ambito della, anche l’, costituito al 100% da albume di uova di. Si utilizza come l’albume d’e può essere dosato facilmente per preparare ricette dolci o salate. Naturalmente proteico e povero di grassi (100 grammi di prodotto contengono infatti 10 grammi di proteine e meno di 50 kcal), presenta diversi vantaggi:, facilità di utilizzo,e riduzione degli sprechi, per via del tappo richiudibile. Nella pratica bottiglia da 500 grammi (corrispondenti a circa 16 albumi), èe, grazie a un particolare processo di pastorizzazione, può essere conservato a temperatura ambiente fino a sei mesi in confezione chiusa.Per informazioni: www.eurovo.com