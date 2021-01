Il carrello della spesa sempre più in... bianco: boom di formaggi per gli italiani

Pubblicato il 07 gennaio 2021 | 11:30

N

Ad espandersi in particolare non sono state solo le vendite dei prodotti confezionati

In espansione i prodotti confezionati

Formaggi: i re della tavola

Cresce anche la spesa di latte e yogurt

el caos dei “colori” per l’emergenza, il carrello della spesa degli italiani è sempre più “bianco”. Con il 13,9% di quota, davanti ai derivati dei(13,4%) e alle(11,7%), irappresentano, infatti, la prima voce diin Italia nel 2020. Lo rilevasegnalando che la spesa alimentare domestica è cresciuta del 7,0% nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019 sulla base di dati Ismea-Nielsen.Dal report dell'associazione italiana lattiero casearia emerge che latte e derivati sono anche tra le famiglie di prodotti alimentari a maggiordidelle vendite: tra gennaio e settembre 2020 gli italiani hanno aumentato dell'8,4% gli acquisti di prodotti lattiero-caseari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Ad espandersi in particolare non sono state solo le vendite dei(+9,2%) ma anche di quelli venduti al taglio al(+6,0%).A trainare le vendite è in particolare la passione degli italiani per i: nel 2020 laper iè salita in media del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2019 e la crescita, anche in questo caso, ha riguardato sia i formaggi venduti al taglio (+5,5%) sia quelli confezionati (+18,4%), che sono arrivati a rappresentare il 57% del mercato a valore.In termini di sell-out irestano i numeri uno, con il 19% di quota sulla spesa per il lattiero-caseario, consolidando la loro leadership grazie a un ulteriore miglioramento del 9,7% delle vendite nell'anno mobile.Si sottolinea infine che il nuovo approccio allaalimentare determinato dall'emergenzaha spinto le vendite didel 5,1% nel corso del 2020. Incremento di spesa anche per lo: +4,3% rispetto al 2019.