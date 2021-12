Italia-Brasile, una partnership al gusto di formaggio che parla bergamasco

Lo scorso novembre ad Araxá, città brasiliana nello stato di Minas Gerais, si é svolto ExpoQueijo Brasil, concorso caseario che ha visto la partecipazione di una delegazione di Progetto Forme e di Onaf (l'Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio). Nella sala giunta della Camera di Commercio di Bergamo si è tenuta la cerimonia di premiazione dei formaggi italiani risultati fra i vincitori della kermesse. L’appuntamento è servito anche per fare il punto sull’interscambio fra le istituzioni italiane e brasiliane.

In diretta streaming sono infatti intervenuti i rappresentanti di Progetto Forme, dell’Ambasciata italiana in Brasile, della Camera di Commercio di Bergamo, di ExpoQueijo, della Camera di Commercio italiana di Minas Gerais e di Onaf. Bergamo Città Creativa per la Gastronomia Unesco, con questo gemellaggio ha sancito un forte legame con Belo Horizonte, la quarta città brasiliana integrata nella rete della gastronomia e capitale dello stato di Minas Gerais.

Expoqueijo Brasil 2021 - International Cheese Awards è il principale concorso dedicato al formaggio in Brasile, organizzato da Bonare Eventos ad Araxà, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais noto per la tradizione casearia artigianale e la notevole produzione di latte, che supera i 19 miliardi di litri prodotti ogni anno. Alla cerimonia di inaugurazione di Expoqueijo, avvenuta lo scorso novembre hanno presenziato il console d’Italia a Belo Horizonte, Dario Savarese, il governatore del Minas Gerais, Romeu Zema, la segretaria di Stato per l’Agricoltura, Ana Maria Soares Valentini, è stato suonato anche l’inno italiano e sventolate le bandiere italiana e brasiliana emozionando i tantissimi italiani che vivono in America Latina e che si sono riuniti per l’occasione.

Il console Savarese ha ricordato l’importante contributo fornito dall’emigrazione italiana alla cultura dei formaggi e alla lavorazione dei latticini nello stato, evidenziando le diverse collaborazioni in corso tra Consolato e Segreteria di Agricoltura, con l’obiettivo di migliorare la produzione in Brasile, mentre il Governatore Zema ha sottolineato che Minas Gerais è lo stato brasiliano con la più grande produzione di latticini e formaggi artigianali e che è leader in Brasile nella produzione di caffè, patate, aglio, mela cotogna, negli allevamenti equini, di vacche da latte, nell’industria del legname e nell’estrazione del raro metallo niobio.

A Expoqueijo Brasil 2021 811 formaggi in gara e pioggia di medaglie per gli italiani

In totale sono stati ben 811 i formaggi iscritti al concorso brasiliano, dei quali 550 prodotti nel Minas Gerais, 213 in altri stati brasiliani e 48 internazionali, provenienti da Argentina, Italia, Perù, Portogallo e Svizzera per un totale di 260 aziende. Molto apprezzati i formaggi italiani, tanto che il Super Gold è stato assegnato al Bra duro Dop del caseificio Sepertino Snc di Marene, in provincia di Cuneo, lo stesso che si era aggiudicato pochi giorni prima anche il podio per la categoria “Il casaro d’oro” al prestigioso concorso Stupore ed emozione di Bergamo con il formaggio Parbleu, erborinato di capra.

Sul podio brasiliano sono saliti anche altri formaggi italiani:

Medaglia d'argento : Murettino al tartufo - Società agricola La Bruna di Fiandino Davide, Monterosso Grana (Cn); Provola con latte di bufala - Caseificio Miccoli Miracolo a Milano; Parmigiano Reggiano Dop di Zanetti spa, Bergamo; Treccia - Caseificio di Nucci, Isernia;

Medaglia di bronzo: Caciocavallo di Agnone Pat stagionato- Caseificio di Nucci, Isernia;

Prima della consegna dei riconoscimenti ai vincitori, annunciati da Pedro Domenghini Albano di Progetto Forme, istituzioni e rappresentanti delle associazioni hanno sottolineato l'importanza del progetto.

Onaf in prima linea per l'organizzazione e la formazione

L’impronta italiana dell’evento si è avuta anche sul lato organizzativo: oltre a Progetto Forme, l’Onaf ha infatti collaborato attivamente alla stesura del regolamento del concorso, alla classificazione delle categorie merceologiche, alla divulgazione delle metodologia di assaggio e alla formazione dei 150 giurati brasiliani. L’organizzazione italiana è stata ampiamente apprezzata dalle istituzioni governative e dal pubblico. Segreteria di Stato dell’Agricoltura, Onaf e Forme stanno già gettando le basi della prossima edizione in Brasile in programma per agosto 2022 così come della partecipazione dei formaggi brasiliani alla manifestazione del Progetto Forme, B2Cheese di Bergamo, che si terrà a settembre 2022.