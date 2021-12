Robiola di Roccaverano Dop, per Natale il bilancio di un anno da incorniciare

Il Natale si avvicina e per il mondo della Robiola di Roccaverano Dop è tempo del classico bilancio di fine anno dopo un 2021 che ha regalato tante piccole soddisfazioni. Ecco, allora, che insieme ai tradizionali auguri di buone feste, dal Consorzio di tutela arriva anche il racconto di incontri, avvenimenti e progetti che continueranno anche con l'anno nuovo. Alcuni dei quali hanno preso forma a partire dagli ultimi mesi dell'anno in corso.

A Natale tempo di auguri e bilanci per il Consorzio di tutela della Robiola di Roccaverano Dop

A novembre sono ricominciati di corsi dell'Astesana

Da novembre, per esempio, sono ricominciati i momenti dell’Astesana nuovamente in presenza. L’Astesana è la strada del vino e del cibo della nostra terra ed ha organizzato dei seminari dedicati all'approfondimento del formaggio Robiola di Roccaverano Dop e del suo abbinamento con i vini del Monferrato. Avremo altri seminari per fine anno ed altri nel mese di gennaio 2022. La Robiola di Roccaverano Dop, cos'è? Dove si produce? Come conservarla? Come degustarla e come comunicarla? E poi ancora gli abbinamenti con i mieli, le mostarde e le confetture. Questi i temi portanti degli incontri curati dalla Delegazione Onaf - Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggi di Asti.

La Robiola di Roccaverano Dop premiata agli Italian Cheese Awards

Sempre nel mese di novembre, il Consorzio ha celebrato gli ultimi riconoscimenti ricevuti dai propri associati. Tra i vincitori dall’Italian Cheese Awards 2020 - 2021, infatti, c'è anche la Robiola di Roccaverano Dop. Al teatro sociale di Cittadella (Pd) sabato 13 novembre si è svolta la finale della sesta edizione del premio dedicato al mondo caseario nazionale. Dopo mesi di selezioni e degustazioni i 33 formaggi “nominati” sono stati giudicati, poche ore prima della premiazione, da una giuria composta da 16 esperti assaggiatori, titolari di gastronomie specializzate in formaggio, giornalisti gastronomici, buyer e appassionati. Nella categoria "Fresco" il premio è andato alla Robiola di Roccaverano Dop della Cascina Adorno, storico produttore di Ponti.

La differenza la fa il nome

Quasi contemporaneamente, il 12 e 13 novembre il Consorzio ha presenziato alla quarta edizione di Fattore Comune a Sori e a Recco in provincia di Genova. A volere la sua partecipazione è stato il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio Igp che ancora una volta ha organizzato la due giorni dedicata ad alcuni prodotti a riconoscimento europeo Dop e Igp che hanno nella loro dicitura il nome del comune di appartenenza; come Robiola di Roccaverano.

Rob-In, iniziativa riuscita

Il 2021 è stato anche l'anno del successo del progetto di promozione Rob-In. La Roccaverano con gli altri prodotti del territorio d’origine ha coinvolto tanti appassionati delle sue cose buone e della sua bellezza. L'iniziativa, con a capofila il Consorzio di tutela del formaggio Robiola di Roccaverano Dop, ha consentito di essere operativi con più eventi: degustazioni, escursioni, momenti di confronto sempre con la Robiola di Roccaverano al centro dell’attenzione.

Produzione 2021 sugli stessi livelli dello scorso anno

E dal punto di vista della produzione? Come è andato il 2021? I numeri sono in linea con quelli dello scorso anno, quando si registrò una crescita produttiva pari al +4%. Al 31 ottobre 2021 le forme prodotte erano stimate in circa 450mila unità il che fa prevedere una costante produttiva pari al 2020. Una performance di tutto rispetto che è valsa a Roccaverano la nomina di Città del Formaggio 2022 da parte di Onaf.

La riconoscibile Robiola di Roccaverano Dop

Ultimo appuntamento ad Alessandria

Maggiori dettagli su tutto ciò potrebbero essere forniti già giovedì 23 dicembre quando il Consorzio sarà presente al Festival Urbano di Gastronomia di Alessandria su invito di Silvia Paoli della Pasticceria Mamu di Alessandria, nominata Cavaliere della Robiola per aver aiutato il nostro Consorzio durante il lockdown organizzando il primo gruppo d’acquisto al quale tanti altri ne sono seguiti.