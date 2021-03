Pecorino Toscano Dop. La migliore difesa è l'attacco

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 18:58

Pecorino Toscano Dop

Scelte coraggiose sul marketing

Nel 2020 aumenta la produzione, meno le vendite

Strategie per ripartire

alla resilienza alla: è questo il non facile passaggio obbligato per quanti, nell’algida coscienza di vivere stagione drammatica, mantengono se non addirittura accrescono la lucidità che gli consente di traguardare e tenersi pronti per lopost pandemico.Un caso virtuoso in ambito agroalimentare è costituito dal Consorzio del Pecorino Toscano Dop . Dopo l’annus horribilis 2020, la coraggiosa decisione presa dai dirigenti del Consorzio è stata quella di passare all’attacco. Nessun’arma bianca, nessun romantico ma poco efficace “cuore oltre l’ostacolo”, bensì un’accorta strategia divolta a preservare quote acquisite ed a conquistarne altre minimizzando perdite purtroppo ineliminabili almeno nel termine breve.E pensare che solo quindici mesi fa il Pecorino Toscano Dop veleggiava suimacinando record. Nel primo bimestre 2020 l’incremento sul pari periodo dell’anno precedente era del +20% ed era del +30% l’aumento dell’. Poi il rallentamento di marzo e poi ilverticale di aprile e maggio.Comunque, il dato consuntivato 2020, grazie alle vendite del primo bimestre e alle forniture fatte in inverno ad Agea per gli indigenti nazionali, il dato complessivo segnò un pressoché simbolico +1% circa sul 2019 con un export a +9%. Sì, ma con undella produzione del 10% circa.In particolare, nell’anno 2020 furonoa Pecorino Toscano Dop 20 milioni di litri di latte ovino producendo oltre 1.500.000 di forme per circa 3.530 tonnellate. Ne è conseguito che i caseifici hanno fatto molte scorte di prodotto. Questo prodotto, diciamo le cose come stanno, dovrà essere collocato in questo corrente anno 2021, alla fine del quale restano tre trimestri.Le tempestive azioni poste in essere dal Consorzio hanno robusta valenza strategica in quanto mirano a investire nella crescita. Attenzione mirata pertanto sul, con azioni pubblicitarie, realizzazione e diffusione di un nuovo spot televisivo sue su alcune emittenti toscane, pubblicità sulle emittenti radio nazionali e locali ed attività sulla stampa generalista.Sul fronte dellaprosegue l’impegno verso la certificazione di sostenibilità per il Pecorino Toscano. Prosegue altresì la promozione della certificazione del benessere animale per quanto riguarda gli allevamenti. Fare i fatti e bandire le chiacchiere è reso luminosamente evidente dall’attività concertata, e perciò efficace, con le istituzioni: la Ue, il ministero Politiche Agricole e la Regione Toscana. Agire consapevolmente insieme: solo così combattere il Covid ha esito vittorioso.