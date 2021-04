Taleggio Dop, flessione mordiba. Tengono export e grande distribuzione

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 19:01

N

Nel 2020 sono state 8.368 le tonnellate di formaggio prodotte

Tenuta dell'export e mesi estivi le sorprese

Lorenzo Sangiovanni

Sangiovanni: «Nel 2021, più comunicazione soprattutto all'estero»

onostante il calo della produzione nell'anno del Covid, ilresiste alla crisi mettendo a registro, per il 2020, unapiù morbida di quanto temuto a inizio della pandemia. Sono state, infatti, circa 8.368 le tonnellate prodotte pari a 4,2 milioni di forme diper un giro d'affari di oltre 46 milioni di euro e un fatturato di 94 milioni di euro.Numeri che premiano il lavoro svolto dale dai soci che hanno avuto il coraggio di proporre il Taleggio anche fuori dalla sua comfort zone periodica, riscuotendo grande successo a giugno e luglio. In particolare, però, è stato ilche è riuscito a farsi rispettare nel pieno delle difficoltà emergenziali. Il totale dell'export nel 2020 ha toccato quota 1.980 tonnellate fra il mercato europeo ed extra-Ue. Tanto che il volume dell'esportazioni ha raggiunto il 24% della produzione totale. A livello di canali, invece, complice anche la serrata dell', è stata laa farla da padrona assorbendo il 47% della produzione.«Nonostante le grandi difficoltà legate alle restrizioni e ledettate dell’emergenza sanitaria, i nostri operatori non si sono mai fermati, continuando a lavorare e a cercare soluzioni per assicurare al consumatore finale un Taleggio garantito, controllato e di alta qualità, come sempre. Le attività di vigilanza, promozione e comunicazione promosse dal Consorzio, a livello nazionale e, hanno trovato altre forme e sono proseguite regolarmente. Anche per il 2021 gliin questo senso saranno importanti, con un occhio di riguardo al mercato estero che deve essere rilanciato poiché ha rappresentato, fino a prima della pandemia, una delle leve principali per l’incremento delladi Taleggio Dop. Anche nell’emergenza la filiera è sempre stata unita e confido che questo spirito di squadra, insieme alla collaborazione con altri consorzi caseari, sia la chiave per uscire rapidamente dalla crisi», ha dichiarato, presidente Consorzio di tutela.