Ogni burro il suo colore: Debic lancia un packaging più intuitivo e pratico

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 12:04

D

I burri della gamma Debic si vestono di un nuovo packaging

A fianco dei pasticceri

propri

Nuove preparazioni e consigli in un ricettario online

In arrivo le masterclass dei culinary advisor



Sei burri per ogni esigenza

a oggi i burri della gamma Debic si vestono di un nuovo packaging, più intuitivo e pratico. Ogni burro ha il suo colore di riferimento: Sei tonalità in grado di coprire tutte le sfumature della pasticceria.Debic ideale per le preparazioni. Il nuovo pack consente, infatti, di individuare immediatamente il punto di fusione, le caratteristiche e le destinazioni d’uso di ciascun prodotto, agevolando il lavoro già dalla fase di scelta degli ingredienti.che, anche in questo caso, sceglie di accompagnare il lancio dei nuovi packaging con “contenuti a valore aggiunto” in grado di ispirare i professionisti della pasticceria. Una campagna di comunicazione fondata sul concetto “in buone mani” che racconta come ogni professionista possa contare sulla qualità delle soluzioni Debic, così come l’azienda può essere tranquilla nell’affidare i suoi prodotti alle sapienti mani di chef e pasticceri che, ogni giorno, fanno del loro meglio per stupire iclienti.Proprio in quest’ottica di scambio e fiducia reciproca,coinvolti nel progetto, come nel caso di Daniel Álvarez e il suo Yuzu Lemon Curd o di Christophe Roesems con il suo Croissant Rosso & Bianco. Tutte le novità saranno raccolte in un ricettario scaricabile gratuitamente su Debic.it Ma non è tutto. Con l’obiettivo di supportare i professionisti nell’utilizzo di panna e burro, Debic ha, infatti, dato il via a unadell’azienda per un pubblico di professionisti., si parlerà di panna e, ovviamente, dei sei burri che formano la gamma per la pasticceria, ciascuno adatto per preparazioni specifiche ma tutti accomunati da quattro parole chiave: stabilità, plasticità, funzionalità e qualità., ad esempio, è un burro da incorporazione stabile e di alta qualità, che grazie al suo basso punto di fusione garantisce un aumento di volume e una consistenza morbida, è l’ingrediente perfetto per creme morbide e omogenee, ripieni e decorazioni., un burro di alta qualità sviluppato appositamente per la laminazione, è il prodotto ideale per la realizzazione di viennoiserie, croissant e dolci da forno, grazie alla sua consistenza, all’elevata plasticità e all’aroma naturale di burro.Ancora, un burro da incorporazione, dal colore dorato e dal gusto naturale, ideale per impasti, frolla, bignè, plum cake e molto altro. Questo burro ha un punto di fusione perfetto e il gusto naturale del burro fresco.la gammaPer informazioni: Debic.it