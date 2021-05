Il Taleggio Dop conquista l’Europa con webinar e video ricette

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 15:04

Proseguono le attività di promozione del Taleggio Dop oltre confine

Germania al primo posto per consumi

Con lo stop alle fiere, cercate nuove strade di promozione

Webinar per buyer, ristoratori e operatori di settore tedeschi

Presto video ricette di chef testimonial

oltre confine. Nel mirino del Consorzio Tutela TaleggioSecondo i dati relativi al 2020, infatti, la, segue al secondo posto la Francia con circa 277mila chilogrammi e al quarto posto, dopo il Belgio, la Svezia con circa 138mila chilogrammi. Il Regno Unito, secondo paese extra Ue dopo l’America, ha importato invece 136mila chilogrammi.A seguito della cancellazione delle fiere di settore per il 2021 ile, insieme ad altri consorzi del comparto caseario - Asiago, Gorgonzola Dop e Formaggio Pecorino Sardo - e con la collaborazione con I Love Italian Food - network internazionale che promuove e difende la cultura enogastronomica italiana - ha aderito al progetto 100per100 Italian.A moderare la conferenza, alla quale parteciperà il presidente del Consorzio Lorenzo Sangiovanni, Telsche Peters, giornalista enogastronomica specializzata in food & wine italiano. Peters, che lavorato in Italia per diversi anni, oggi vive a Monaco di Baviera dove si occupa di import export di prodotti italiani.Seguiranno tra giugno e luglio gli appuntamenti digitali rivolti a Francia, Regno Unito e Svezia.L’iniziativa di maggio si inserisce, infatti, in un più ampio progetto che vedrà il Taleggio coinvolto in attività di educational e formazione rivolte ai professionisti foodservice nonché nella realizzazione di video ricette a cura di 16 chef testimonial del Made in Italy per conquistare il pubblico consumer dei mercati target.