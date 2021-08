Parmigiano Reggiano, la design challange riservata agli States

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano lancia una nuova iniziativa indirizzata agli States, primo mercato export per l'amatissima Dop. Si chiama Parmigiano Reggiano Design Challenge 2021 ed è un concorso che invita designer professionisti, studenti e semplici appassionati a presentare idee di design di prodotto basate sul tema dell’“autenticità” e ispirate ai valori del Made in Italy. Con questo evento, organizzato in collaborazione con Alessi e Kartell, due marchi iconici del design italiano, il Consorzio si pone l'obiettivo di valorizzare elementi strettamente associati alla cultura del Belpaese quali qualità, tradizione, artigianato e gusto, posizionandosi sul mercato americano come love brand.

La challenge ha come tema l'autenticità ed è ispirata ai valori del Made in Italy

Tre categorie, un solo obiettivo: un'esperienza migliore per gustare il piatto

La Challenge comprende tre categorie.

“ Cucinare” : prodotti quali grattugie, coltelli, taglieri, utensili, ecc.;

: prodotti quali grattugie, coltelli, taglieri, utensili, ecc.; “ Mangiare ”: piatti, ciotole, posate, tovaglioli, ecc.;

”: piatti, ciotole, posate, tovaglioli, ecc.; “Sedersi”: credenze, tavoli, sedie, sgabelli, ecc..

L’obiettivo è quello di presentare concetti di prodotto progettati per creare un’esperienza migliore e più autentica di ogni fase del preparare e gustare un piatto. I designer sono invitati a studiare le loro creazioni con un particolare focus su materiali, tecnologie, funzionalità e sostenibilità. Le proposte possono essere presentate online sotto forma di schizzi, rendering o foto di prototipi.

In palio un viaggio in Italia e la pubblicazione del progetto su due magazine di settore

L’iscrizione è gratuita e la scadenza per la consegna dei lavori è fissata il 15 settembre 2021. I vincitori saranno annunciati nel mese di ottobre 2021. Il Best of Show vincerà un viaggio per due persone di una settimana in Italia completamente spesato. Il viaggio includerà un tour privato in un caseificio della filiera del Parmigiano Reggiano, esperienze Vip nelle strutture e nei musei di Alessi e Kartell e l’opportunità di godere di una cena in uno dei migliori ristoranti della regione. Inoltre, i vincitori di ogni categoria riceveranno i premi Gold, Silver e Bronze, oltre ai regali degli sponsor. Infine, le opere vincitrici verranno pubblicate su Core77 e Yanko Design, due magazine online dedicati al mondo del design.

La giuria che selezionerà i vincitori comprende alcuni tra i più grandi nomi dell’industria del design. La Challenge sarà dunque un’opportunità unica per i concorrenti di essere conosciuti da influenti leader del settore e dai migliori marchi di design. L’iniziativa è stata lanciata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano in collaborazione con Solid Branding, l’agenzia che si occupa dello sviluppo delle attività di marketing negli Stati Uniti

Per ulteriori informazioni e per l’entry form, visitare il sito: parmigianoreggiano.us/design-challenge/overview