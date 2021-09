Giovani studenti esaltano lo Strachitunt con un menu dai sapori bergamaschi

La promozione di un territorio passa dai prodotti tipici. La provincia di Bergamo vanta ben 9 produzioni Dop, un vero e proprio record a livello europeo. Lo Strachitunt e i formaggi della Val Taleggio sono stati i protagonisti dell’iniziativa organizzata nel borgo Sant’Agostino, uno spazio estivo allestito sulle Mura della città, recentemente riconosciute patrimonio Unesco, che ha anche insignito Bergamo con il titolo di Città Creativa della Gastronomia, grazie al valore trainante della produzione casearia del territorio montano delle Cheese Valleys, le valli orobiche.

Durante l’evento sono state presentate nuove ricette che hanno utilizzato i prodotti tipici bergamaschi e in particolare lo Strachitunt Dop.

I protagonisti dell'iniziativa

Le proposte degli studenti di San Pellegrino

I ragazzi dell’istituto superiore di San Pellegrino, capitanati dal docente Francesco Zurolo, hanno realizzato interessanti proposte culinarie a base dei formaggi «Principi delle Orobie», che verranno riprese e pubblicate dagli organizzatori. Si va dal margottino della tradizione con cuore di Strachitunt Dop, croccante di salame e balsamo dolce di Valcalepio, al risottino con scarola giovane dei Colli di Bergamo, Strachítunt Dop e fumo intenso di limone. Ma non è mancata nemmeno la pizza a tema, in collaborazione con «Non solo pizza», condita con fichi e Strachitunt, e la crêpe realizzata con nutella e Strachitunt.

«I nostri studenti, insieme ai docenti, non si tirano mai indietro e anche in questa occasione hanno dimostrato grande disponibilità - afferma Giovanna Leidi, dirigente scolastica dell’Alberghiero di San Pellegrino -. Da parecchi mesi stiamo lavorando per fare rete con le realtà del territorio, in modo da promuovere e far conoscere ai ragazzi i prodotti locali bergamaschi».

Tuffo nella storia dello Strachitunt Dop

Sul maxischermo installato sul prato di Sant’Agostino sono state invece trasmesse le immagini relative alla produzione casearia. «Il Consorzio per la tutela dello Strachitunt Dop sta portando avanti un lavoro importante per la promozione dei formaggi della Val Taleggio – commenta il presidente Alvaro Ravasio -. I prodotti tipici conquistano sempre una maggior fetta di visitatori e sono in aumento anche gli intenditori che apprezzano la qualità e le tradizioni enogastronomiche».

Visitatori e turisti hanno decisamente apprezzato i piatti e il menu a tema con i prodotti tipici della Bergamasca. Grazie al valore dei piatti proposti, è stata data al vasto pubblico l’occasione di gustare e conoscere alcune eccellenze gastronomiche bergamasche ed entrare in contatto con le realtà che si occupano di tutelarle, valorizzarle, comunicarle e insegnarle.

«È stata un’iniziativa molto interessante e partecipata - fa presente Maurizio Pirovano, presidente dell’associazione delle Botteghe di Città Alta, presente al parco di Sant’Agostino con la società Mura 2020 Srl -. Nei prossimi fine settimana proseguiremo con la promozione dell’enogastronomia locale, in modo da fare rete nell’interesse del territorio».