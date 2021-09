Caseificio Sabelli festeggia il secolo con investimenti e un nuovo logo

Caseificio Sabelli di Ascoli Piceno a partecipato a Cibus di Parma festeggiando i suoi 100 anni di storia. La fiera è stata anche un momento di condivisione importante, teatro della presentazione della nuova immagine del brand Sabelli.

Il nuovo logo di Caseificio Sabelli

Un riconoscimento dovuto

«Cibus non è stata solo l’occasione per festeggiare il nostro centenario, ma anche un momento per presentare la nuova immagine del gruppo – ha ricordato Simone Mariani, ad di Sabelli Group - Il nostro pensiero va anche al nonno Archimede che, con coraggio e lungimiranza, ha sviluppato e fatto crescere la nostra azienda, ponendo le basi per la Sabelli del terzo millennio. Per questo ci è sembrato giusto celebrarlo su ognuno dei nostri prodotti integrando un tributo alla sua figura al nostro logo, che diventa Mastro Archimede Sabelli».

Simone Mariani

Gruppo strutturato

L’attenzione per la qualità e la passione per i sapori autentici guidano da sempre l’azienda marchigiana. Nel corso degli anni da impresa familiare si è trasformata in un gruppo strutturato e consolidato, affermato sia in Italia che all’estero. Sabelli oggi rappresenta una realtà moderna e dinamica, che lavora ogni anno 165.000 tonnellate di latte, continuando a investire sul futuro.

Caseificio Sabelli è sul mercato dal 1921

La crescita continua

«L’azienda continua a investire – ha puntualizzato Mariani – Abbiamo fatto acquisizioni e oggi siamo presenti nelle Marche, in Veneto, a Genova con marchi diversi: Sabelli, Natura Sincera, Caseificio Val D’Aveto. Guardando al futuro, siamo convinti di poter trovare ancora grandi spazi per crescere, soprattutto all’estero».

Per informazioni: www.sabelli.it